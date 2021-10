Mais uma área pública é colocada para DESAFETAÇÃO

Vereador Genilson pede desafetação de área no povoado de Naveslândia

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos sugeriu ao executivo a realização de estudo técnico que viabilize a apresentação de projeto de lei para desafetação de área no cruzamento das ruas São Tomaz e Rio Claro, no povoado de Naveslândia. Ele informa que naquele local não foi feita a abertura de uma das vias. Desse modo, alguns moradores edificaram algumas residências. “Essas casas foram construídas há bastante tempo e são o único meio de moradia dessas famílias, que, com sacrifício, edificaram um lar”, informou. “Por se tratar de patrimônio do município de Jataí, estamos solicitando um estudo técnico que viabilize a apresentação de projeto para desafetar aquela área e assim, posteriormente, possibilitar a doação da mesma a essas famílias. Mais do que um direito social à moradia (artigo 6º da Constituição Federal), uma casa representa o lar de uma família”.

Durval: projeto institui primeiros socorros nas escolas

A Câmara aprovou projeto do vereador Durval Júnior que institui o programa Escolas com Primeiros Socorros, que tem o objetivo de capacitar os professores e agentes das escolas municipais, creches públicas e escolas particulares de Jataí, com cursos e palestras em primeiros socorros básicos. “A iniciativa contribuirá para fornecer aos alunos e pais prerrogativas no que diz respeito a medidas de primeiros socorros, orientando os profissionais das escolas e creches sobre como proceder em caso de acidentes, crises e afins”, explicou o autor da matéria. “É de extrema importância, pois o primeiro atendimento é essencial, sendo que desta forma se previne que se agrave uma situação e pode até mesmo garantir que uma vida seja salva em decorrência do atendimento primário”.

Marcos Patrick solicita ponto de apoio para ciclistas nas proximidades do Parque Brito

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal a instalação de um ponto de apoio para ciclistas nas proximidades do Parque Ecológico José Gonçalves Brito. “O ciclismo cresceu muito em Jataí e precisamos melhorar a estrutura tanto para os praticantes como para as localidades que recebem um volume grande de ciclistas”, justificou o parlamentar. “A bicicleta ganha espaço cada dia mais como meio de transporte, lazer e esporte. A intenção é atender ciclistas e outros esportistas que utilizam a via. É importante que o apoio tenha cobertura e suporte para estacionar as bicicletas, o espaço com sombra, bancos para descanso e um bebedouro. A proposta é oferecer mais conforto e segurança para os usuários da rota”.

Deuzair pede duplicação e recapeamento de avenida

O vereador Deuzair Parente reivindicou à prefeitura a duplicação e o recapeamento da Avenida Veriano de Oliveira Lima, no trecho entre os cruzamentos com a Rua Bela Vista e a Avenida Castelo Branco. “É inquestionável a necessidade e a urgência dessas obras, com o intuito de proporcionar maior qualidade de vida aos moradores, bem como melhorar o trânsito e a segurança para motoristas e pedestres”, disse o parlamentar.