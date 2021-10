A China investe 1,5 bilhões de CNY (cerca de US$ 230 milhões) na proteção da biodiversidade

O anúncio da China sobre o financiamento da biodiversidade responde às necessidades dos países em desenvolvimento e megadiversos de ver recursos sobre a mesa antes de se comprometerem com as metas de proteção à biodiversidade. A Declaração de Kunming, ado

Por Cínthia Leone

O Presidente Xi Jinping da China anunciou nesta primeira parte da COP15 - a Cop de Biodiversidade - a criação do Fundo Kunming para apoiar a Estrutura Global para a Biodiversidade Pós 2020 (que será acordado no próximo ano na segunda parte da COP15).

A China investiu 1,5 bilhões de CNY (cerca de US$ 230 milhões) e pede a outros países que doem ao fundo para ajudar a reverter a dramática perda de biodiversidade que estamos enfrentando atualmente.

O anúncio da China sobre o financiamento da biodiversidade responde às necessidades dos países em desenvolvimento e megadiversos de ver recursos sobre a mesa antes de se comprometerem com as metas de proteção à biodiversidade. A Declaração de Kunming, adotada por 195 nações na quarta-feira (14/10), também foi um sinal positivo.

Entretanto, US﹩ 230 milhões de dólares estão longe de serem suficientes para fechar a lacuna de financiamento da biodiversidade. O montante é inferior aos US$ 4 bilhões comprometidos pelo Reino Unido, ao compromisso da França de gastar 30% de seu financiamento climático na biodiversidade, e até mesmo aos US$ 5 bilhões que foram prometidos há duas semanas por vários filantropos.

Será necessário fazer mais para apoiar os países em desenvolvimento e megadiversos que tentam proteger sua biodiversidade - o Brasil é o país mais biodiverso, com quase 20% das espécies do planeta. Resta saber se a China pode se preparar para a tarefa diplomática de conseguir a adesão das partes com uma estrutura ambiciosa de biodiversidade - e os mecanismos necessários de prestação de contas, relatórios e implementação - antes da segunda parte da COP 15, em abril de 2022.

Georgina Chandler, oficial sênior de Política Internacional da RSPB, comemorou com ressalvas os resultados desta primeira parte da COP15. "O anúncio da China é um primeiro passo bem-vindo, mas é o início e não o fim da corrida", avalia Chandler. "Agora precisamos continuar a ver outros países se engajando até o próximo ano para fazer promessas ambiciosas, inclusive financeiras, para a natureza - sem ações tangíveis sobre a mesa, o mundo continuará acordando mais um conjunto de metas sem nenhum compromisso de cumpri-las".

Foto: Diuvulgação / Instituto Ecológica

As reações de organismos internacionais foram diversas. Veja abaixo

Laurence Tubiana, CEO European Climate Foundation:

"A mudança climática e a perda de biodiversidade andam de mãos dadas: não podemos resolver uma sem a outra, e ainda assim a perda de biodiversidade está apenas acelerando. Um resultado de sucesso na COP15 da CDB depende da liderança diplomática da China. Sem parar e reverter a perda da biodiversidade, todos os nossos esforços para conter a maré da mudança climática estão em perigo".

Li Shuo, Senior Climate and Energy Policy Officer, Greenpeace:

"O anúncio do Presidente Xi Jinping de estabelecer parques nacionais é mais um passo em direção a uma melhor preservação da biodiversidade da China. As áreas protegidas são uma estratégia-chave para deter a perda da biodiversidade na terra e no mar. Os esforços domésticos da China na criação de sistemas de reservas naturais devem ajudá-la a liderar a marcha em direção ao objetivo global 30 por 30."

"O Fundo Kunming para a Biodiversidade deve iniciar uma conversa urgente sobre o financiamento da biodiversidade. As finanças públicas internacionais têm um importante efeito de alavancagem sobre outras fontes de financiamento. A COP15 precisa ver os países doadores do mundo desenvolvido contribuindo neste sentido."

"Finanças e um forte mecanismo de implementação devem ser o maior legado da presidência da CDB da China. Pequim precisa empregar mais esforços diplomáticos nessas áreas. Nosso planeta precisa não apenas de mais um conjunto de metas no papel, mas de seu cumprimento real".

Lin Li, Director of Global Policy and Advocacy at WWF International:

"A Declaração de Kunming é uma demonstração de vontade política e acrescenta um impulso muito necessário ao sinalizar claramente a direção da viagem para enfrentar a perda da biodiversidade. Embora seja altamente significativo que ela reconheça que o objetivo da estrutura deve ser colocar a natureza em um caminho de recuperação até 2030, seus impactos residirão na forma como ela for colocada em ação. Ainda é fundamental que os governos transformem estas palavras em realidade."

"Em Kunming no próximo mês de maio, esta declaração deve ser transformada em um plano de ação para a natureza que não apenas proteja a terra, a água doce e os mares, mas também aborde fundamentalmente nosso sistema agrícola insustentável, abrace soluções baseadas na natureza, assegure o financiamento adequado e seja implementado de forma robusta."

"O mundo está acordando para o fato de que a crise da natureza é tão grave quanto a crise climática, mas infelizmente isto não está acontecendo com rapidez suficiente. A perda da biodiversidade está ameaçando a saúde humana e a subsistência, e aumentando o risco da próxima pandemia, mas as promessas dos líderes ainda não foram traduzidas em ambição na sala de negociações. Agora é o momento de dar um passo adiante".

Simon Zadek, Chair of Finance for Biodiversity:

"É essencial que os fluxos financeiros globais estejam alinhados com a busca de objetivos positivos da natureza. A Declaração de Kunming sinaliza que existe vontade política, mas a Estrutura Global de Biodiversidade Pós-2020 - como o Acordo de Paris sobre o clima - deve incluir texto explícito sobre este alinhamento crítico juntamente com a necessidade de mobilizar financiamento para a biodiversidade."

"O alinhamento já está sendo avançado por iniciativas como a Taskforce sobre Divulgações Financeiras relacionadas à Natureza e a Rede de Bancos Centrais para Tornar o Sistema Financeiro Verde, bem como uma provável nova geração de obrigações obrigatórias de diligência devida sobre desmatamento e crimes ambientais."

"A ação ambiciosa do setor financeiro - público e privado - exige que tais iniciativas sejam enquadradas e orientadas por metas ambiciosas de biodiversidade intergovernamental e pelo compromisso do GBF em avançar políticas e regulamentos que garantam o alinhamento das finanças globais na prática".