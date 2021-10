Enel será questionada sobre qualidade da energia em Jataí

Na audiência vereadores vão questionar a distribuidora de energia em Goiás sobre a qualidade dos serviços prestados principalmente sobre os últimos eventos como falta de energia aos consumidores nos últimos dias com as constantes interrupções no fornecime

Por Francisco Cabral

Será realizada na próxima segunda-feira, dia 18, às 15 horas, no plenário João Justino de Oliveira, uma audiência pública para debater o fornecimento de energia elétrica no município de Jataí. Estarão presentes diretores da Enel, a concessionária do serviço, que vem sendo alvo de inúmeras reclamações por parte dos consumidores do município. O plenário não poderá ter lotação completa devido às medidas sanitárias contra a Covid-19, mas a população poderá acompanhar e participar por meio da TV e da Rádio Câmara, que vai transmitir a audiência ao vivo pelo site www.jatai.go.leg.br, pelo YouTube e pelas redes sociais.