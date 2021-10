Instituição de educação promove evento sobre educação infantil

Dias 27 e 29 de outubro, às 14h (horário de Brasília) com transmissão via Facebook

Programação inclui contação de histórias e bate-papos com especialistas, que propõem uma reflexão sobre o que significa o brincar para as crianças

O brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança e é um direito garantido por lei, proposto pela ONU desde 1959. As brincadeiras oferecem a oportunidade de estabelecer relações sociais e estimular suas capacidades motoras, cognitivas e afetivas. Para promover um debate e uma reflexão sobre a importância da infância, o Espaço Alana realiza o evento online e gratuito "Celebração das Infâncias", entre os dias 27 e 29 de outubro, às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na sua página do Facebook .

O que é possível fazer, quanto sociedade, para garantir que as crianças tenham assegurado o direito absoluto de brincar em meio a natureza e na cidade de forma acessível e segura? Para responder essa pergunta, no dia 27 de outubro, às 14h, acontece um bate-papo sobre "O direito ao brincar e a uma cidade amiga da criança". Neste dia, são abordadas as experiências da construção do Plano de Bairro do Jardim Pantanal e da implementação da política pública da criança na cidade de Jundiaí, a partir de um processo de escuta e participação dos pequenos na elaboração de planos, programas e projetos.

Participam desta conversa Zemilda Weber Santos, mestra em Educação pelo PPGE - UNIVALI; Sylvia Angelini, arquiteta e urbanista com graduação e mestrado pela USP; e Leila Vendrametto, coordenadora do projeto Urbanizar do Instituto Alana. A mediação será feita por Paula Mendonça, assessora pedagógica do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana.

Voltada para toda a família, a live "Conto - Cordel Ritmado" acontece no dia 28 de outubro, às 14h. Neste encontro, Flávia Sgavioli e Wellington Sancho, arte-educadores do projeto Histórias Musicadas, realizam uma contação de histórias com personagens do folclore brasileiro e, também, resgatam a literatura de cordel. A apresentação destaca os elementos da cultura popular brasileira, com instrumentos percussivos e ritmos feitos com as crianças, trazendo uma performance interativa do começo ao fim.

O evento se encerra com a atividade "Literatura e Ancestralidade", no dia 29 de outubro, às 14h. Nesta data, Kiusam Regina de Oliveira, mestra em Psicologia, doutora em Educação (USP) e escritora, e Jô Freitas, atriz, poeta e escritora, trazem uma conversa inspiradora sobre a lei 10.639, que vigora desde 2003, a qual estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na rede de ensino. O bate-papo, que traz reflexão sobre a importância das crianças acessarem as literaturas que representam as diversas etnias, conta com mediação de Edilene Santos, bibliotecária do programa Espaço Alana.

Sobre o Instituto Alana

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão "honrar a criança".