Multi nacional do ramo de proteína animal vai distribuir R$1,8 milhão para estados brasileiros

INSTITUTO BRF SELECIONA PROJETOS DE NOVE ESTADOS PARA RECEBER RECURSOS DO FUNDO NOSSA PARTE PELO TODO

Iniciativa soma um total de R$ 1,8 milhão em investimentos para apoiar projetos com foco em reduzir os efeitos da Covid-19 nas comunidades

O Instituto BRF, associação privada que direciona estrategicamente os investimentos sociais da Companhia, finalizou a terceira rodada de seleção do Edital Fundo Nossa Parte Pelo Todo. No total, foram recebidas mais de 370 inscrições, das quais 50 iniciativas foram selecionadas, somando R$1,8 milhão em investimentos em diferentes frentes voltadas à Geração de Trabalho e Renda, Saúde e Ações Emergenciais, Segurança Alimentar e Proteção Social. Lançado em dezembro de 2020, o Fundo foi criado com o objetivo de selecionar e investir recursos em iniciativas que contribuam para reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19 nas comunidades onde a empresa está presente.

Participaram do edital Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Prefeituras, Governos Estaduais e hospitais com propostas que contemplaram atendimento gratuitos pela rede SUS. Nesta etapa, foram escolhidos projetos nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os selecionados estão projetos como “Todas Elas - Mulheres que Transformam Talentos em Negócios” de Goiás; “Qualificação das ações de Reabilitação Pulmonar na Síndrome Pós-Covid”, do Mato Grosso do Sul; “Bem-Estar no Lar”, do Paraná; “Alimento Saudável na Palma da Mão”, de Pernambuco e “Segurança Alimentar & Proteção contra Covid-19”, de São Paulo.

“Desde o início da pandemia temos voltado nossos esforços em ações de apoio nas comunidades onde a BRF está presente. Nosso compromisso é diminuir os efeitos causados pela Covid-19 nesses locais e aumentar a resiliência dos que vivem em situações vulneráveis”, comenta Bárbara Azevedo, gerente do Instituto BRF.

A lista completa de projetos selecionados para o Fundo Nossa Parte Pelo Todo pode ser conferida no site do Prosas.