Vereador em Jataí faz requerimento para que Jataí esteja inserido em programa de wi-fi

Carlinhos pede restauração ou troca de aparelhos da academia do Parque JK

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à administração municipal a restauração ou troca dos aparelhos da academia ao ar livre do Parque JK. “Os equipamentos encontram-se bastante deteriorados, enferrujados e consequentemente absolutamente inapropriados ao uso da população jataiense, causando riscos à segurança e até à saúde dos usuários”, relatou o parlamentar.

Alessandra solicita utilidade pública para a Associação Adote Animais

A vereadora Alessandra do Adote solicitou ao executivo que seja declarada de utilidade pública, conforme a lei nº 1.129, de 11/6/1985, a Associação Adote Animais, voltada à proteção dos direitos dos animais, bem como à conscientização da população a respeito dos crimes de maus-tratos e abandonos. A ONG também realiza diversos resgates de animais doentes ou acidentados que, sem a sua atuação e intervenção, teriam sido condenados à morte. “A entidade sempre atuou na castração de animais errantes, abandonados ou com tutores para combaterem a reprodução desenfreada”, disse ela. “Realizam eventos beneficentes para arrecadação de donativos e providenciam materiais e palestras educativas para a população jataiense; comprovam com documentos que apenas no ano de 2020 conseguiram contabilizar mais de mil castrações por intermédio de parcerias entre os protetores da associação e clínicas veterinárias privadas da nossa cidade. Com a declaração de utilidade pública, esse trabalho será facilitado, bem como futuras parcerias com entidades do setor público e privado”.

Adilson quer Jataí no programa Wi-Fi Brasil

O vereador Adilson Carvalho requereu ao deputado federal José Mário Schreiner que realize gestões junto ao Ministério das Comunicações para que o município de Jataí seja incluído no programa Wi-Fi Brasil. A iniciativa leva conectividade em alta velocidade a todas as localidades do país, onde há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicações. O intuito do programa é a inclusão digital da população, seja por hipossuficiência econômica ou não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência e por isso não conseguem contratar serviços de internet banda larga. “Visto que em nosso município parte da população ainda tem difícil acesso à internet, principalmente alunos que residem na zona rural, tal benefício irá contribuir muito com as escolas-polo do município, possibilitando a participação dos mesmos nas aulas online”, declarou.

Abimael requer semáforo para pedestres na Salgado Filho

O vereador Abimael Silva requereu à administração municipal a implantação de um semáforo para pedestres no cruzamento das ruas Salgado Filho e Miranda de Carvalho. Segundo ele, trata-se de um anseio de todos os moradores e frequentadores da região que por ali transitam. “É essencial que a cidade tenha o trânsito totalmente seguro, ademais, é uma responsabilidade do poder público, representado pela Superintendência Municipal de Trânsito. Os semáforos para os pedestres ajudam a garantir a convivência entre quem conduz os veículos e os que cruzam as ruas, auxiliando os transeuntes a fazerem a travessia em segurança”, disse ele.