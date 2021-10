Câmara Municipal de Jataí em ação

Marcos Patrick reivindica quadra esportiva para dois bairros

O vereador Marcos Patrick reivindicou à administração municipal a construção de uma quadra poliesportiva com infraestrutura na divisa dos bairros Cohacol 5 e Setor Sul, ao lado da Praça Rotary Clube de Jataí. “Com a obra, os moradores dos dois setores terão a oportunidade de desenvolver várias atividades esportivas que são essenciais para a saúde, bem como a socialização da comunidade, consequentemente o mesmo espaço, além das atividades esportivas, sem o comprometimento das mesmas, poderá ser utilizado para a organização de projetos sociais que a associação de moradores local venha a desenvolver, juntamente com o poder público local ou demais entidades públicas ou particulares”, disse ele.

Marina sugere semáforo em confluência localizada no Centro

A vereadora Marina Silveira sugeriu à Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) a implantação de semáforo na confluência da Rua Jorge Zaiden com a Avenida Dorival de Carvalho, no Centro. Aquele ponto é alvo de reclamações por parte dos comerciantes, que diariamente presenciam acidentes de todas as naturezas no local, inclusive com vítima fatal, como ocorreu recentemente com um conhecido empresário daquela região. “Trata-se de uma via de comércio ativo, com fluxo imenso de veículos, que desenvolvem ali velocidade não adequada, tornando imprescindível a implantação de um semáforo no cruzamento”, afirmou a parlamentar.

Mantelli quer programa Alego Ativa/Intercâmaras em Jataí

O vereador Vicente Mantelli solicitou à Assembleia Legislativa a realização do programa Alego Ativa/Intercâmaras em Jataí. A cada edição, a cidade sede do programa recebe as câmaras municipais, prefeituras e comunidades da microrregião escolhida. Durante o evento são realizadas palestras relacionadas a temas de interesse público e oferecidos cursos de treinamento e qualificação para os agentes públicos, promovendo a integração entre os poderes, lideranças e comunidades por meio de projetos educativos, técnicos e científicos, que incluem seminários, palestras, cursos e debates. Um dos grandes diferenciais deste programa é a associação da Alego com as instituições parceiras que promovem durante o evento atendimentos em áreas essenciais como saúde, jurídica, qualificação, cultura, entretenimento e outros. Para a realização do evento a Alego conta também com as parcerias do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Defensoria Pública (DP-GO), Fecomércio, Sesc, Senac, Sebrae, Uvego, Senai, Fasam, Instituto Banco de Olhos, Fieg e Escola do Legislativo.

Genilson requer implantação de cursos profissionalizantes gratuitos

O vereador Genilson Santos requereu à prefeitura a implantação de cursos profissionalizantes gratuitos, em parceria com entidades do Sistema S (Senai, Senac, Sesc, Sesi, Senar, Sescoop, Senat, Sest e Sebrae). O objetivo é ampliar ampliar o conhecimento de mais pessoas, maximizando a possibilidade de se conseguir um emprego ou até mesmo permanecer nele, além de inserir o cidadão no mercado de trabalho formal e consequentemente contribuir com a economia do município. “Dentre tantas possibilidades, deixamos aqui algumas sugestões de cursos a serem implantados e que a demanda é bem satisfatória: área de alimentação: confeiteiro, salgadeiro, panificação, cozinheiro e garçom; área automotiva: pintura e funilaria, mecânica, torneiro mecânico, manutenção de máquinas pesadas e operador de máquinas agrícolas; área de construção civil: eletricista, encanador, pintor, pedreiro e servente, pedreiro de acabamento e marceneiro; área de gestão: informática básica e auxiliar administrativo.