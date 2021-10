Segurança pública de Goiás mais bem equipada

Veículos como Mercedes e Dodge Ram, que antes eram usados para enriquecer o crime organizado e sequestrar nossos jovens e crianças para o mundo das drogas, hoje levam mais segurança para nossa gente. Graças a uma polícia eficiente e que é referência no país, nossa gestão já deu um prejuízo de mais de R$ 3 BILHÕES para os traficantes.

Desse total, mais de R$ 12 milhões foram em veículos apreendidos que hoje são utilizados por nossas forças de segurança em benefício da população. Temos 15 carros com o Corpo de Bombeiros, 88 com a Polícia Militar, 86 com a Polícia Civil e 1 com a SPTC. É isso que o cidadão quer e precisa: ter a mão forte do Estado em todos os momentos.