Governo Federal entrega, nesta quarta-feira (13), títulos de propriedade rural em São Paulo

Governo Federal entregará nesta quarta-feira (13) títulos de propriedade rural definitivos e provisórios para famílias assentadas em São Paulo. A cerimônia ocorrerá às 10h30, em Miracatu, com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do secretário especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, e do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho. Está prevista a participação do presidente Jair Bolsonaro.

Serviço

Entrega de títulos de propriedade rural em São Paulo

Data: 13 de outubro de 2021

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Avenida Washington Luís, 200 – Centro – Ao lado da Câmara Municipal de Miracatu/SP

Credenciamento

A fim de respeitar os protocolos de prevenção contra o coronavírus e evitar aglomeração, a cobertura jornalística será restrita. O acesso está limitado a 30 (trinta) profissionais de imprensa. Será estabelecido o critério por ordem de chegada. Credenciamento disponível por meio do link: https://www.gov.br/planalto/pt-br/credenciamento-de-imprensa/avisos-de-credenciamento/viagem-presidencial-a-cidade-de-miracatu-sp