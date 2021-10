Einstein lança curso gratuito voltado para Enfermeiros que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS)

São Paulo, 11 de outubro de 2021 - A profissão de enfermagem nunca ganhou tanto destaque como nos últimos anos. A capacidade para se adaptar, o conhecimento técnico-científico e o bom relacionamento interpessoal são considerados essenciais para quem quer se destacar na área. No Brasil, há mais de 2,5 milhões de profissionais de enfermagem, sendo que mais de 600 mil são enfermeiros e, destes, aproximadamente 70 mil atuam em equipes de Atenção Primária à Saúde (APS).

Com o objetivo de fazer com que os enfermeiros e alunos de graduação em enfermagem compreendam o Processo de Enfermagem, como instrumento essencial para a prática clínica na APS, o curso autoinstrucional "Processo de Enfermagem na APS - instrumentos para atuação" está sendo promovido, de forma gratuita, pela área de Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein, em parceria com a Fundação J&J, da Johnson & Johnson. O lançamento do curso foi motivado pela Nursing Now - campanha global apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Conselho Internacional de Enfermagem, que visa o fortalecimento e a valorização dos profissionais de enfermagem.

De acordo com Alexandre Holthausen, diretor-superintendente de Ensino do Einstein, a Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, com toda a sua experiência na condução de projetos e pesquisas, gestão e ações na área de ensino, responsabilidade social e APS, oferece esse curso de forma pioneira. "Pretendemos qualificar o enfermeiro para a liderança das equipes por meio de uma prática assistencial orientada para as necessidades de saúde das comunidades, famílias e indivíduos e, principalmente, pela atenção centrada na pessoa", declara Holthausen.

O curso, apoiado pela Johnson & Johnson Foundation, será lançado no dia 6 de outubro. Para se inscrever, acesse o link:

https://proadi.ensinoeinstein.com/course/view.php?id=5

O programa será disponibilizado por 24 meses na plataforma de ensino do Einstein.

Serviço:

Processo de Enfermagem na APS - instrumentos para atuação

Início: 6 de outubro de 2021

Público-alvo: Enfermeiros e alunos da graduação em enfermagem que atuam ou têm interesse na Atenção Primária à Saúde (APS)

Carga horária: 30 horas (autoinstrucional)

Curso gratuito

Sobre a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Tem 66 anos de história e atua nas áreas de assistência à saúde pública e privada, educação e ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social. Conta com 15 mil colaboradores e um corpo clínico com cerca de 10 mil médicos. Seu compromisso com o desenvolvimento amplo do sistema de saúde se traduz no desenvolvimento de projetos de melhoria e na contribuição da construção de novos modelos de trabalho ajustados aos desafios atuais. O Einstein integra fóruns nacionais e internacionais de discussão e participa ativamente de iniciativas conjuntas com o poder público, órgãos reguladores, hospitais, operadoras de planos de saúde e entidades setoriais para o desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro.