Socialização e coordenação: saiba os benefícios de atividades físicas para bebês

Às vésperas do Dia das Crianças, especialista explica a importância de iniciar as atividades físicas ainda na primeira infância, que são os primeiros anos de vida

As primeiras coisas que vêm à mente quando se fala em crianças são brincadeira e diversão. Contudo, também é importante lembrar que algumas atividades, além de trazerem entretenimento, fazem muito bem ao desenvolvimento dos pequenos - principalmente se estiverem na primeira infância, que são os primeiros anos de vida.

Apesar de muita gente acreditar que "não faz diferença" matricular bebês para fazerem atividades físicas, elas são importantes para o desenvolvimento neural da criança, pois ela aprende gestos diferentes a cada aula e ganha cada vez mais habilidades motoras.

Um exemplo de exercício físico para bebês é a natação. De acordo com a profissional de educação física da Bodytech Goiânia, Mariângela Aquino Moura, a natação infantil é uma das melhores atividades para as crianças." A modalidade promove a segurança aquática e desenvolve a coordenação motora, a lateralidade e as noções de espaço e tempo, entre outros fatores psicomotores. Também contribui para relações sociais e afetivas, melhora a criatividade e o equilíbrio. É um investimento no desenvolvimento da criança", explica a especialista.

Cuidados

Apesar de só trazer benefícios, é recomendado que haja opinião positiva do médico pediatra para matricular as crianças na primeira infância. Geralmente, quando não há nenhuma contra indicação, a indicação é que as atividades se iniciem aos seis meses de vida.

Além de indicação profissional, é de extrema importância escolher um local adequado e com profissionais capacitados para este tipo de atividade. "Devemos procurar um acompanhamento de profissionais capacitados em um ambiente seguro e com uma metodologia definida para cada fase do desenvolvimento infantil", reforça Mariângela.