Senta que lá vem mais história - Rua Sebastião R. Cintra. Você sabia?

Foto por ocasião do casamento de Sebastião Rocha Cintra e Nynpha Rosa do Prado Cintra.

Por DC Mello

Sebastião da Rocha Cintra Iniciou suas atividades como Escrivão do Cartório do 1º Ofício em 27 de julho de 1896. Nessa ocasião exercia o cargo de secretário da Câmara de Vereadores, responsável pela elaboração de documentos do Legislativo.

Por solicitação de Serafim José de Barros preparou o Instrumento de aprovação do seu testamento, em 20 de julho de 1897, na residência do pioneiro (Sobrado). Ainda em 97, era tabelião de notas. Em maio de 1902, ainda exercia o cargo de Escrivão. Aníbal (José) Cintra era seu filho.

O jornal Estado de Goyaz, de 28-11-1894 fez a cobertura do casamento de Sebastião Cintra e chamou o evento de ‘Casamento do Ano’. Eis a nota:

"Com toda pompa e solenidade realizou-se no dia 13 de novembro de 1894, nesta Vila, às cinco horas da tarde, o enlace matrimonial de Nynpha Rosa do Prado Cintra, dileta e virtuosa filha do cidadão Valeriano Raymundo do Prado, honrado comerciante desta praça e vice-presidente do Conselho Municipal, com o professor Sebastião da Rocha Cintra.

Ao ato compareceram diversas famílias e muitas pessoas gradas, entre outras os seguintes: coronel Carvalho Bastos, intendente Municipal e paraninfo do noivo; João França, paraninfo por parte da noiva; Padre Brom; João Rodrigues da Cunha, juiz Adjunto; Herculano Carneiro, conselheiros municipal; Antônio José de Mendonça, escrivão; Ambrósio Veado, procurador do Conselho Municipal; José Antônio de Jesus, professor e José Cornélio Brom.

À noite houve um esplêndido baile, comparecendo a elite da sociedade jataiense.

O salão principal do prédio estava elegantemente ataviado e profusamente iluminado. Encarregaram-se da decoração do salão os cidadãos Ambrósio Veado e José Antônio de Jesus. Aos convidados foi oferecida uma taça de fino champanhe e por essa ocasião o cidadão Antônio de Mendonça levantou um brinde análogo ao ato."