Boas vibrações

Gênio Eurípedes diz:

Não apurei, mas vibrei com as possibilidades de boas novas para Jataí, no que pertinem aos assuntos de aeroportos, indústrias etc. Sou otimista e bairrista, mas não em facilidades administrativas em tempos tão difíceis e com Rio Verde tentando abocanhar tudo.

Sou, pois, reticente, desconfiado, quanto ao novo aeroporto nos moldes dantes projetados, fábrica de avião, carro elétrico e no Mundial do Palmeiras.

Mas torcer por marasmo administrativo, inhaca, acomodismo, parasitismo só por ranços políticos é tiro no pé.

Otimismo sempre!