Por Francisco Cabral

Terá início nesta terça-feira, dia 5, às 14 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de outubro. A segunda e a terceira reuniões plenárias acontecerão no dia 6, a partir das 8 horas. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.