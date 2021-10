WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam pane global

Relatos de que as 3 redes estão fora do ar começaram no início da tarde desta segunda (4).

Serviços pertencem ao Facebook, que diz que investiga o motivo da falha.

Por g1

WhatsApp, Facebook e Instagram sofrem uma falha generalizada desde o começo da tarde desta segunda-feira (4). Internautas em todo o mundo estão relatando dificuldade pra acessar os 3 serviços - todos eles pertencem ao Facebook. A pane atinge tanto os aplicativos no celular como os sites dessas redes.

Reclamações também cresceram com relação a operadoras de telefonia e internet, inclusive no Brasil.

O termo WhatsApp se tornou o primeiro nos Trending Topics do Twitter no Brasil por volta das 12h50. Cerca de meia hora depois, o concorrente Telegram, que segue no ar, passou a ser o segundo mais comentado.

Às 13h10, o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava cerca de 40 mil queixas sobre o WhatsApp. Para o Instagram, eram cerca de 10 mil e, para o Facebook, 5 mil.

Causa não foi divulgada

Ao g1, o Facebook informou que está investigando o motivo dessa instabilidade. No Twitter, os perfis do Facebook e do WhatsApp postaram: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível".

E o Instagram tuitou: "O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso".

Ao entrar no Instagram aparece a mensagem "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN".

O DNS é a "agenda de contatos" da internet. É ele que registra os números (endereços de IP) associados aos "nomes de domínio" (como "globo.com"). A internet só funciona com números, então essa "agenda" cumpre o objetivo de permitir consultas (chamadas de "resoluções de domínio") para que qualquer pessoa possa saber o número de IP do site que pretende acessar.

Os três aplicativos também enfrentaram instabilidade em junho passado durante cerca de 2h30. Na ocasião, o Facebook afirmou que a falha foi causada por um ajuste de configuração.

Fonte: G1