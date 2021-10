Aplicativo auxilia profissionais do direito

Advogados, Bacharéis e demais profissionais do Direito passam a contar com o Debtools, um aplicativo que realiza perícias com fundamentações jurídicas, em mais 70 tipos de dívidas e financiamentos. Recálculos, que em métodos convencionais demorariam até meses, são feitos em questão de minutos, de forma prática, intuitiva e muito segura. Ou seja, é a tecnologia transformando a vida de pessoas, permitindo-lhes um serviço de especialista.

Uma vez feito o recálculo, o Debtools gera estudo minucioso para ser encaminhado às instituições financeiras para renegociação de dívidas pela via extrajudicial. Uma ferramenta em prol das famílias brasileiras e em conformidade com a lei do superendividamento, recentemente aprovada pelo governo federal. “Nosso aplicativo te libera da contratação de uma equipe de técnicos especializados em perícias bancárias permitindo que você entregue aos seus clientes um trabalho ágil, de qualidade e de resultados efetivos”, comentou o diretor executivo Intelligēnttia Legale, Luís Rocha.

O Debtools foi desenvolvido por renomados especialistas do Direito Bancário nacional. Faz parte da Plataforma Intelligēnttia, que disponibiliza outros 12 aplicativos para a realização de perícias técnicas em dívidas bancárias – todos divididos em categorias profissionais (confira logo abaixo). “Uma recente pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que 71,4% dos brasileiros estão endividados e, em boa parte dessas dívidas, existe a cobrança indevida de taxas e juros abusivos. Trata-se de uma ferramenta para o auxílio dos brasileiros”, diz Rocha.