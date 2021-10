Anel viário terá nome de jataiense

“O anel viário, por meio de projeto do ex-vereador Gênio Eurípedes, foi batizado de Rodoanel dos Imigrantes, mas, de acordo com a legislação, uma obra federal não pode receber seu nome por meio de uma Câmara Municipal”, explicou o prefeito Humberto Machad

Câmara realiza audiência pública sobre projeto que dá o nome de Maguito Vilela ao anel viário de Jataí

Por Francisco Cabral

Foi realizada na última quinta-feira, dia 30 de setembro, no plenário João Justino de Oliveira, uma audiência pública para discutir a denominação do anel viário de Jataí. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto do deputado federal João Campos que coloca o nome do ex-governador Maguito Vilela na obra que está sendo construída para ligar as BRs 158 e 364, com o objetivo de retirar do perímetro urbano o trânsito de veículos pesados.

Em seus pronunciamentos, todos os vereadores e o prefeito Humberto Machado mostraram-se favoráveis ao projeto, que em breve será votado no Congresso Nacional.

A mesa de trabalhos foi formada pela presidente da Câmara Municipal de Jataí, Marina Silveira, pelos vereadores Alessandra do Adote, Durval Júnior (proponente da audiência), Abimael Silva, Vicente Mantelli, Marcos Patrick e Genilson Santos, o prefeito Humberto Machado, o secretário do Meio Ambiente, Creso Vilela, e o diretor executivo do Procon, Oriston Cardoso, além de representantes da família do ex-governador, Alessandra Veloso Vilela e Carlos Eduardo Vilela.

Foto: Reprodução / CAM

Na abertura da audiência, solicitada pelo vereador Durval Júnior, foi apresentado um vídeo que mostrou, de forma resumida, a trajetória de Luiz Alberto Maguito Vilela, desde seus tempos de jogador e vereador em Jataí, passando por seus tempos como deputado estadual, deputado federal constituinte, vice-governador, governador, senador, vice-presidente do Banco do Brasil, prefeito de Aparecida de Goiânia e prefeito eleito de Goiânia. Também foram exibidas entrevistas de parentes, amigos e políticos e do próprio Maguito.

O prefeito Humberto Machado ressaltou a importância do projeto que tramita em Brasília. “O anel viário, por meio de projeto do ex-vereador Gênio Eurípedes, foi batizado de Rodoanel dos Imigrantes, mas, de acordo com a legislação, uma obra federal não pode receber seu nome por meio de uma Câmara Municipal”, explicou. “Por isso o projeto do deputado João Campos é o adequado para se batizar a obra, o que é importante para que Maguito seja lembrado no futuro. As pessoas saberão quem foi aquele personagem ao se deparar com a placa com o nome Anel Viário Governador Maguito Vilela”.