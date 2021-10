Novo nome para o Anel Viário de Jataí

Audiência pública debateu novo nome para o anel viário

A Sessão foi realizada nesta quinta-feira, dia 30, às 19 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a audiência pública para discutir a denominação do anel viário de Jataí. Já tramita na Câmara dos Deputados um projeto do deputado federal João Campos que coloca o nome do ex-governador Maguito Vilela na obra que está sendo construída para ligar as BRs 158 e 364, com o objetivo de retirar do perímetro urbano o trânsito de veículos pesados.