Mudanças para a Festa do Milho em Jataí

“A ideia da reestruturação seria que a Festa do Milho fosse realizada no mês de maio, na semana do aniversário da nossa cidade”, explicaram. “Também sugerimos que sejam premiados com troféu ou medalha os 20 maiores produtores de milho e as 20 empresas que

Alessandra e Marina pedem remodelação da Festa do Milho

Por Francisco Cabral

As vereadoras Alessandra do Adote e Marina Silveira solicitaram à administração municipal a remodelação da tradicional Festa do Milho a partir de 2022. Elas ressaltam que o principal objetivo do evento é reverter a renda obtida em tratamentos médicos e outros serviços relacionados. “A ideia da reestruturação seria que a Festa do Milho fosse realizada no mês de maio, na semana do aniversário da nossa cidade”, explicaram.

“Também sugerimos que sejam premiados com troféu ou medalha os 20 maiores produtores de milho e as 20 empresas que mais receberam milho em seus armazéns, ambas as premiações baseadas nos números relativos ao ciclo de plantio do ano anterior. Por fim, para abrilhantar ainda mais o evento, poderia ser realizado um concurso, estilo country, para a escolha da ‘Garota Milho Safrinha’ de cada edição do evento. A entrada para este novo formato da Festa do Milho deverá ter um preço simbólico e acessível, para que todas as famílias jataienses tenham condições de participar deste momento de lazer e cultura, contribuir com entidades filantrópicas e, claro, desfrutar das delícias de derivados do milho produzido em nosso município”. 429

Mantelli solicita iluminação para a Rua do Amarelinho

O vereador Vicente Mantelli reivindicou ao executivo a implantação de iluminação pública na Rua do Amarelinho, uma vez que alguns postes se encontram inoperantes naquela via. “A falta de iluminação no local pode acarretar acidentes, atrair usuários de entorpecentes, além de proporcionar outras adversidades aos moradores da região e aos usuários da via”, alertou o parlamentar. 443

Adilson quer recapeamento em torno de rotatória

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura o recapeamento asfáltico em volta da rotatória que liga os bairros São Pedro, Cidade Jardim I e II, Vila Palmeiras e Vila Brasília. Segundo ele, são vários os pedidos de moradores e comerciantes, pois trata-se de um local com um tráfego muito intenso, mas com um asfalto bastante deteriorado, o que vem causando vários transtornos e riscos de acidentes. 447

Abimael requer semáforo para pedestres na Salgado Filho

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a implantação de um semáforo para pedestres no cruzamento das ruas Salgado Filho e Miranda de Carvalho. Segundo ele, trata-se de um anseio de todos os moradores e frequentadores da região que por ali transitam. “É essencial que a cidade tenha o trânsito totalmente seguro, ademais, é uma responsabilidade do poder público, representado pela Superintendência Municipal de Trânsito. Os semáforos para os pedestres ajudam a garantir a convivência entre quem conduz os veículos e os que cruzam as ruas, auxiliando os transeuntes a fazerem a travessia em segurança”, disse ele. 381