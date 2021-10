Universidade realiza primeiro campeonato de vôlei na areia

Um dia com esporte, saúde, bem-estar e solidariedade. É isso que o 1º Campeonato de Vôlei de Areia da Una Jataí oferecerá. A instituição, que faz parte do ecossistema Ânima Educação, realiza o evento no dia 17 de outubro, a partir das 08h, e está com inscrições abertas à toda comunidade até a próxima segunda (04). No dia, atletas e comunidade no geral contarão com atendimentos gerais de saúde e também haverá ponto de coleta solidária no local das partidas, que fica na Rua Zeca Vilela, 297, Vila Fátima. Para aqueles que preferirem assistir as partidas de caso, o campeonato contará com transmissão ao vivo no canal oficial da Una Jataí no Youtube, youtube.com/faculdadeunajatai . Os interessados em participar dos jogos, podem se cadastrar no link bit.ly/VOLEIUNA.

O campeonato funcionará com a formação de pelo menos 16 e no máximo 32 equipes mistas, que poderão ter quatro jogadores, sendo pelo menos um deles será aluno ou colaborador da Faculdade. Ao se inscrever, o participante deve informar o nome de seu time, cumprindo os pré-requisitos de formação, nome completo, CPF ou número de matrícula. Após o encerramento das inscrições, os organizadores do evento irão divulgar a tabela de jogos no dia 10 de outubro por meio do perfil do Instagram da Faculdade (@unajataioficial). Respeitando todas as regras de segurança necessárias, a comunidade poderá assistir às partidas na platéia, cumprindo o distanciamento mínimo necessário e com o uso obrigatório de máscaras.

Para garantir o bem-estar de todos, alunos e professores dos cursos de saúde da Faculdade estarão presentes para aferir sinais vitais, pressão e realizar cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC) daqueles que desejarem. A solidariedade também tem um espaço especial no evento, e no local haverá ponto de coleta para arrecadação de leite, que serão destinados à instituição da cidade.

A gerente da Faculdade, Ariane Mutti (foto), destaca que o campeonato é um momento de aproximação da comunidade acadêmica com a população de Jataí. “É um momento de descontração, para praticarmos esportes e cuidar da saúde, e uma forma de aproximarmos ainda mais da Una dos jataienses. Para os nossos alunos também é uma oportunidade para praticarem o que aprendem dentro de sala de aula, reforçando a empregabilidade e a empresabilidade.