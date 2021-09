Centro-Oeste apresenta 271 projetos para maior evento de inovação em governo da América Latina

Chegando na sétima edição, a Semana de Inovação alcançou um número recorde de projetos inscritos para fazer parte da programação em 2021. No ano passado, o evento recebeu 400 propostas, já neste ano foram 762 sugestões, o que equivale a um crescimento de 95,5% em relação a 2020. A região Centro-oeste foi responsável por 35% das atividades inscritas. O evento é organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia.

Foram recebidos projetos diversos, com foco em inovação no setor público, representados por diferentes regiões do Brasil. Dos inscritos, 35% vieram do Centro-Oeste, 35%, do Sudeste, seguidos pelo Nordeste (14%), Sul (9%), e Norte, que corresponde a 4%. O evento ainda recebeu projetos internacionais, de países como Singapura, Colômbia, Espanha e Estados Unidos, que totalizam as inscrições.

Entre as propostas recebidas, estão rodas de conversas, webinars, pitchs, entre outros. Todas as sugestões estão sendo analisadas pelo comitê avaliador, composto por 11 especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Políticas Sociais, Projetos e Educação. Os autores e proponentes dos projetos selecionados serão comunicados por e-mail na primeira quinzena de outubro. A divulgação também será feita nas redes sociais da Enap.

Programação diversa e qualificada

Com a missão de oferecer uma experiência única para os participantes, a Semana de Inovação 2021 terá um ambiente virtual lúdico com uma programação de alta qualidade. O espaço digital, que reunirá palcos e arenas de atividades, terá o formato de uma galáxia composta por quatro mundos, sendo:

- Adminai, onde os temas serão os desafios da gestão pública e geração de resultados;

- Populum, com assuntos sobre os desafios sociais e inovação para problemas complexos;

- Territorea, que abordará a relação entre pessoas, cidades e meio ambiente;

- Techterea, com conteúdos que abordarão o mundo digital e a tecnologia como aliada da transformação.

Além dos mundos, o evento ainda terá o Universo Paralelo, espaço pensado para exposições culturais, e o Astro Central, que é a sala principal do evento, onde serão transmitidas as principais atrações.

Considerado como o maior evento de inovação em governo da América Latina, a Semana de Inovação tem a missão de reunir especialistas de diferentes nacionalidades e especialidades, para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.

Serviço:

Semana de Inovação 2021

Data: de 9 a 12 de novembro

Preço: gratuito

Formato: online

Inscrições: A partir de 8 de outubro pelo site gov.br/enap/semanadeinovacao

