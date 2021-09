Empresa doa cerca de 40 mil litros de álcool 70% para 12 municípios de Goiás

A Atvos, empresa de bioenergia, doou um total de 39,7 mil litros de álcool 70% desde o início da pandemia para as cidades de Cachoeira Alta, Caçu, Goiânia, Itajá, Itarumã, Jataí, Mineiros, Paranaiguara, Perolândia, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e São Simão, em Goiás.

Para contribuir com as ações de combate ao novo coronavírus, o produto foi destinado para entidades públicas ligadas ao SUS, como Secretarias de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, além de instituições hospitalares. A estimativa é que mais de 1,8 milhão de pessoas tenham sido beneficiadas pelas ações no estado.

“Nosso compromisso social é muito forte e, por isso, buscamos auxiliar constantemente as comunidades onde estamos inseridos. A doação de álcool aos municípios reforça esse nosso propósito de apoiar a sociedade em um momento crítico e em que é necessário unir forças para que consigamos vencer a pandemia o mais rápido possível”, afirma Sérgio Eduardo Fiorin, diretor superintendente do Polo Goiás da Atvos.

A companhia apoia o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde está presente, atuando de acordo com suas Políticas sobre Conformidade e Sustentabilidade. Além disso, a Atvos adota uma diretriz específica para o Investimento Social Privado (ISP), que busca garantir que as ações e projetos apoiados tenham os mais elevados padrões de ética, integridade e transparência. Desta forma, como empresa signatária do Pacto Global da ONU desde 2016, a Atvos estimula ações que contribuem com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 na sua operação e nas relações com o seu ecossistema ambiental e social.