Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Carlinhos reivindica playground para praça da Vila Olavo

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à administração municipal a instalação de um playground na Praça Tanira Cruvinel de Uzeda, localizada na Vila Olavo. “A instalação de brinquedos no local, que é altamente frequentado, visa propiciar aproximação e diversão entre as crianças, aperfeiçoando suas habilidades sociais e de comunicação, além de gerar lazer e bem-estar a todas as famílias do bairro”, afirmou o parlamentar.

Abimael quer instalação de polo do Incra em Jataí

O vereador Abimael Silva sugeriu a celebração de uma parceria entre a prefeitura e a superintendência regional do Incra para a criação de um polo do órgão federal em Jataí. “Dessa forma, o município passaria a contar com servidores específicos para atender os assentamentos localizados no município”, explicou. “Neste caso a parceria pode ter prazo determinado, até a conclusão e a entrega dos títulos aos proprietários das parcelas de terra. Em visita ao órgão federal, foi constatado o real interesse do mesmo para compor essa parceria com o município”.

Alessandra propõe espaço próprio para lazer de cães

A vereadora Alessandra do Adote solicitou ao executivo a criação de espaço próprio para lazer dos cães em equipamentos públicos, que receberia o nome de “Pracão”. Ela lembra que uma prática muito boa que vem crescendo no Brasil é a utilização das praças públicas como importante instrumento redutor dos casos de maus-tratos aos animais. “Sabemos que as praças exercem relevante função de sociabilidade dos cidadãos em suas diferentes concepções sociais e econômicas. Interessante se faz promover a convivência harmônica e pacífica entre o homem e os animais com a instalação de espaço exclusivo para animais domésticos”, disse ela. “Assim, solicitamos estudos de viabilidade para a construção de um espaço playground para os animais com o nome ‘Pracão’ (trocadilho divertido e sugestivo de praça para cão). O local deverá conter brinquedos específicos para cães (como manilhas, labirintos com estacas de madeira, pneus etc.) e obstáculos diversos que promovam as capacidades cognitivas do animal e estimule sua musculatura”.

Adilson pede iluminação em pórtico de viaduto

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura a iluminação no pórtico do viaduto João Joaquim de Carvalho. Moradores da região reclamam que a escuridão sobre o viaduto gera insegurança aos pedestres. “O viaduto dá acesso a vários bairros e à rodoviária, e muitas pessoas fazem o trajeto a pé no período noturno, correndo riscos de assaltos”, advertiu. “Tal benefício, além de garantir uma maior segurança para a população, irá propiciar uma entrada mais bonita para nossa cidade”.