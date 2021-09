Empresa de Jataí na área de informática (TI) oferece vaga de emprego

Descrição sumária das atividades:

Executar atividades de manutenção em computares, notebook, redes e outros equipamentos de informática. Cumprindo todo o processo que consiste desde de a abertura do chamado ate o faturamento. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado

Condições Gerais:

O Serviço é realizado de forma interna e externa a empresa.

É necessário possuir veículo (de preferência moto) para visitas técnicas e entrega de equipamentos. Eventualmente é necessário realizar viagens para suporte, realizar serviços fora do horário comercial. Disponibilidade para fazer plantão(remoto) em feriados.

Horário de Trabalho: ​

2a a 6a feira das 08:00 às 18:00 com intervalo de 2h almoço das 11:00 as 13:00 e aos sábados das 08 as 12.

Requisitos Mínimos:

2o Grau completo

Habilitação para Carro e Moto, possuir Veiculo Para realização de visitas(preferência Moto), Conhecimento em Sistemas Windows

Conhecimento em Linux Redes

Competências Básicas:

É preciso ser capaz de realizar o backup de aplicativos e sistemas operacionais, instalar o S.O drivers e realizar configurações em redes e impressoras.

Possuir: Equilíbrio emocional para trabalhar sob pressão de tempo e volume de atividades; Senso de Organização; Bom relacionamento interpessoal; trabalho em equipe.

Competências diferenciadoras:

Ter experiência de 6 meses em suporte, Capacidade de montar e configurar servidores de Rede(Domínio, Compartilhamentos,

Banco de Dados).

Período integral

Salário: R$1.300/mês

Interessados:

Fale Conosco: (64)3631-1355 | (64) 9 8402-5563

Email: [email protected]

Endereço: Rua São Sebastião, 258, Santa Terezinha, Jataí Goias