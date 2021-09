BRF TEM VAGAS ABERTAS EM GOIÁS

Oportunidades são para operador de produção, mecânico, eletricista, técnico de manutenção, entre outras funções.

São 50 vagas na unidade de Jataí

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está com processo seletivo aberto para a ocupação imediata de 50 vagas na unidade de Jataí, em Goiás. As oportunidades são para os cargos de manutenção elétrica, mecânica e utilidades (geração de frios) e vagas operacionais.

Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, há também oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD). ABRF oferece salário compatível com o mercado e benefícios que incluem plano de saúde e odontológico, refeição na empresa, vale-alimentação e transporte, previdência privada, entre outros.

As inscrições podem ser feitas online no Portal de Talentos da Companhia e, no dia 22 de setembro, poderão ser realizadas presencialmente no Senai de Jataí (Avenida Veriano de Oliveira Lima, 1861 - Dom Benedito), das 8h às 11h e das 13h às 16h. Os candidatos devem portar CPF, RG e CTPS. Mais informações podem ser obtidas pelos números (64) 3632-9112 ou (64) 9 9226-9542.