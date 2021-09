ENEL REALIZA OFICINAS GRATUITAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O projeto Enel Compartilha Oportunidade, da Enel Distribuição Goiás, promove durante todo o mês de setembro uma série de oficinas gratuitas de capacitação profissional, com participação virtual. Durante esta semana, é possível participar das ações nesta quarta (22) e quinta-feira (23), sempre às 15h.

A iniciativa está aberta a todos, com idade acima de 18 anos. “As oficinas orientam sobre empregabilidade e trazem recomendações sobre elaboração de vídeo currículo, como se comportar em uma entrevista de emprego online e fazer uso de ferramentas digitais, além de trabalhar temas como marketing pessoal, ética profissional e uso inteligente das mídias sociais”, comenta a coordenadora do projeto Enel Compartilha Oportunidade, Flavienne Carvalho.

Os interessados em aprender mais sobre o mercado de trabalho podem se inscrever por meio do link https://bityli.com/Mo6RA. A oficina tem duração de uma hora e é realizada de forma online, pelo Whereby, devido ao atual cenário de pandemia. Uma vez inscrito, o candidato receberá instruções pelo WhatsApp e/ou e-mail sobre como participar e a confirmação de inscrição.

O Enel Compartilha Oportunidade chegou a Goiás em 2018 e já contabiliza em torno de 7,8 mil beneficiados com as oficinas de orientação profissional, 126 eletricistas formados nos cursos oferecidos e 107 jovens contratados por empresas parceiras do projeto. Seu objetivo é desenvolver projetos de capacitação para o mercado de trabalho destinados a jovens e adultos, auxiliar na criação de redes de empregadores com empresas parceiras, encaminhar currículos e acompanhar o desenvolvimento profissional dos participantes.

Serviço

Oficinas de capacitação profissional da Enel Distribuição Goiás

Quando: 22/09, 23/09, 28/09, 29/09 e 30/09.

Horário: sempre às 15h.

Local: online, pelo Whereby.

Inscrições: https://bityli.com/Mo6RA