Em trabalho da CAM edis pedem providências para melhorar instalações da casa do Idoso

Por Francisco Cabral

Os vereadores Abimael Silva e Genilson Santos solicitaram à administração municipal a reforma e a ampliação das dependências do Lar do Idoso Recanto Feliz João França. O objetivo é proporcionar bem-estar físico, psíquico e social aos moradores, oferecendo em um espaço amplo toda a assistência necessária, com atenção aos cuidados individualizados prestados com carinho e respeito. “O Lar do Idoso precisa transmitir o conforto de um lar, com ambiente alegre, aconchegante e confortável para a melhor idade”, afirmaram. “Hoje o lar oferece atendimento para idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, moradores do município, com capacidade de acolher até 35 idosos. Com a ampliação, é possível aumentar essa oferta de atendimento, proporcionando melhor cuidado, dedicação, conforto, segurança e saúde”.

Alessandra reivindica bancos com acessibilidade em praças e parques

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou ao executivo a instalação de bancos que proporcionem acessibilidade (utilização com segurança e autonomia) às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os equipamentos públicos (lagos e praças). “A ação tem como objetivo promover a inclusão social de pessoas com deficiência, já que são raras as praças que possuem estruturas para recebê-las”, declarou. “A Constituição Federal estabelece que toda pessoa com deficiência deve conviver com dignidade e respeito, tendo direito a lazer, cultura e liberdade com seus familiares e na comunidade onde vive, além do acesso à cultura e à prática de esportes, que são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”.

Adilson quer término da abertura da Avenida 03

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura o término da abertura, juntamente com a pavimentação asfáltica e o recapeamento, da Avenida 03, nos bairros Jardim América e Cordeiro. A via, localizada ao lado do clube da Sucam, está quase toda asfaltada, faltando apenas alguns metros sem pavimentação asfáltica, mas se encontra bastante deteriorada, com alguns buracos e britas soltas, o que vem causando vários transtornos a moradores e veículos que transitam pelo local.

Carlinhos solicita recapeamento para Jardim Jataí

O vereador Carlinhos Canzi solicitou ao executivo o recapeamento asfáltico das vias localizadas no bairro Jardim Jataí. Moradores reclamam das más condições em que se encontra a malha asfáltica do local, danificada em várias das suas extensões, com desnivelamentos e buracos, fatos estes que acabam prejudicando o tráfego e provocando danos materiais aos veículos, bem como oferecendo riscos de acidentes. Sabemos que as melhorias das vias públicas devem ser uma das prioridades do poder público, promovendo o bem-estar da coletividade”, declarou o parlamentar.