Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marcos Patrick pede iluminação para marginal do córrego Jataí

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal a instalação de postes de iluminação ao longo da via marginal construída paralelamente ao trecho canalizado do córrego Jataí. “Aquela pista é comumente usada por transeuntes, bem como familiares que ali se fazem presentes e caminheiros e/ou atletas que praticam exercícios físicos para a manutenção da saúde física e mental. Já temos vários relatos de assaltos e outros impropérios a que os frequentadores daquela marginal se submeteram, culminando com o homizio desses marginais que se valem da escuridão para a prática de suas delinquências. Ademais, o presente postulado é augúrio da população circunvizinha àquela marginal, que almeja segurança e bem-estar daquele espaço populacional de modo a garantir a mobilidade urbana e acessibilidade de todos os usuários da via pública e, acima de tudo, promover deslocamento seguro daqueles que ali trafegam”, destacou o parlamentar.

Genilson sugere reajuste de auxílio a artistas e atletas

O vereador Genilson Santos sugeriu ao executivo alteração na Lei Ordinária nº 3875/2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a atletas, artistas e demais pessoas físicas que participarem de eventos ou competições em outras localidades, através de reajuste do valor repassado às secretarias de Esporte e Cultura, em cada exercício financeiro e da inclusão de pessoas jurídicas. “Sabemos que no nosso município existem diversos atletas e artistas, que por não disporem de recursos financeiros para custeio de despesas com transporte, estadia, alimentação e inscrições, acabam deixando de participar de competições ou eventos, nos quais poderiam competir de forma gloriosa e assim dar representatividade à cidade”, afirmou. “Atualmente, a lei concede como auxílio para cada exercício financeiro, o valor de R$ 50 mil para a Secretaria Municipal de Esportes e R$ 50 mil para a Secretaria Municipal de Cultura. Pensando na possibilidade de ampliar o quantitativo de beneficiários desse auxílio financeiro, para os próximos exercícios, é que solicitamos ao executivo estudo técnico no sentido de reajustar esse valor para o montante de R$ 100 mil para cada uma dessas secretarias e a inclusão de pessoas jurídicas na contemplação desse benefício”.

Marina pede elevador de cargas e manutenção da escada rolante da rodoviária

A vereadora Marina Silveira requereu à prefeitura a instalação de elevador monta-cargas no Terminal Rodoviário de Jataí, bem como a manutenção da escada rolante, que não vem funcionando há algum tempo. “Diante da estrutura física e arquitetônica do Terminal Rodoviário de Jataí, se faz necessário instalar no local um elevador de cargas, visando oferecer maior praticidade para os trabalhadores daquele local. Trata-se de um equipamento para movimentação vertical de cargas, desenvolvido para se adequar a qualquer lugar que seja a ser inserido, oportunizando um transporte rápido, seguro e leve”, disse ela. “Nosso terminal tem sua área de desembarque de passageiros e cargas em andar inferior, o que diariamente faz com que funcionários necessitem utilizar as escadas para acessar o andar superior do terminal, para transportar encomendas e cargas, tornando muito desgastante essa situação, principalmente pelo fato de necessitarem subir escadas várias vezes ao dia, correndo o risco de sofrerem lesões e cansaço exagerado, reduzindo assim o tempo produtivo. Também necessária se faz a reativação do funcionamento da escada rolante, pois o terminal dispõe uma área extensa e, com o aumento do número de frequentadores daquele local, se torna imprescindível a utilização da escada rolante para dar comodidade, conforto e agilidade a que quem utiliza nosso terminal rodoviário”.

Mantelli sugere programa Banco de Leite Humano

O vereador Vicente Mantelli sugeriu ao executivo a criação do programa Banco de Leite Humano (BLH). Seria um centro especializado responsável pela promoção e incentivo ao aleitamento materno e execução de coleta, processamento e controle de qualidade de leite humano para posterior distribuição. A finalidade é incentivar, proteger e promover o aleitamento materno contribuindo para a diminuição dos índices de morbimortalidade infantil através de captação, orientações, execução dos processos de seleção, classificação, pasteurização e controle de qualidade e da distribuição do leite processado.