Jataí agora tem mais uma opção para você almoçar bem:

A Esquina da Galera oferece um dos melhores cardápios da cidade

A muitos anos no mercado de alimentação André Assis Nascimento, conhecido André da Galera, oferece a todos os jataienses mais uma opção para que você se alimente bem, na Rua Marechal Rondo número 270 ou Alameda Marechal Rondo, logo abaixo da TV Anhanguera e de frente a pracinha do Conjunto Rio Claro I está a Galera da Esquina com uma comida caseira quentinha de dar água na boca, bebidas, como refrigerantes e cervejas bem geladinhos e aquele atendimento especial que conquista.

Venha saborear uma das melhores comidas com pratos variados e sanduiches de Jataí, Galera da Esquina é o seu novo ponto para que você possa passar bons momentos com sua família e amigos comendo e bebendo bem.