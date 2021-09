Corrida eleitoral na Alemanha e as mudanças climáticas

Contexto das eleições alemãs de 2021

Por Cínthia Leone

Os dois partidos governantes, a União Conservadora (CDU-CSU) e o Partido Social Democrata (SPD), estão em pé de quase igualdade nas pesquisas (22,0 % vs 23,4 %), seguidos de perto pelo Partido Verde (17,8 %) que pela primeira vez na história nomeou um candidato a chanceler e quase certamente fará parte da próxima coalizão governamental.

Os três candidatos a chanceler e seus potenciais parceiros de coalizão não deixam dúvidas de que o clima é uma prioridade para eles. Da esquerda ao liberalismo de mercado, os partidos competem pelos meios mais eficazes para reduzir as emissões de carbono e metano da Alemanha enquanto modernizam a indústria do país e criam empregos.

E isso é muito necessário porque, embora as emissões alemãs tenham mostrado uma tendência decrescente desde 1990, elas estão definidas para o maior aumento de emissões em 2021 desde a reunificação , à medida que o país se recupera da pandemia.

Um forte ativismo climático e eventos climáticos extremos, de anos de seca histórica seguidos até a mortífera enchente de julho , elevaram o clima ao topo das prioridades dos eleitores desde a última eleição em 2017. Após uma decisão histórica da mais alta corte do país no início deste ano, o governo aumentou suas metas climáticas, visando a neutralidade climática até 2045 e -65 % de emissões até 2030, tornando o país o líder na União Européia.

Em qualquer um dos cenários prováveis, a Alemanha trabalhará com os países do G7 para dobrar a ambição climática global quando assumir a presidência em 2022. A campanha eleitoral indica claramente que a Alemanha pós-Merkel continuará comprometida com o multilateralismo e incentivará outros grandes emissores a reduzir as emissões, seja por meio de um "clube do carbono" ou de um mecanismo europeu de ajuste da fronteira do carbono.

As políticas climáticas do próximo governo alemão serão fundamentais para as metas climáticas reforçadas da UE. O bloco se programa para iniciar as negociações em torno de projetos de lei que tornariam mais rígidos os limites para usinas de energia e fábricas e forçariam os países membros a aprofundar as reduções de emissões em vários setores industriais e a aumentar sensivelmente o uso de energia renovável.