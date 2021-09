Vibra Energia e Copersucar firmam parceria para criar gigante do etanol

Joint venture será responsável por adquirir o volume demandado pela antiga BR Distribuidora e por escoar a produção das usinas da cooperativa

Por Beth Moreira

A Vibra Energia, novo nome da BR Distribuidora, informa que celebrou parceria com a Copersucar para criação de uma joint venture que atuará como empresa comercializadora de etanol (ECE). A ECE contará com estrutura de gestão independente e governança corporativa própria.

A Vibra irá adquirir da Copersucar ações representativas de 49,99% do capital social da ECE pelo valor de R$ 4.999.000,00, mantendo a Copersucar S.A. participação de 50,01%, em uma sociedade que será constituída com capital social de R$ 10 milhões, por determinação regulatória.

Após as devidas aprovações da operação pelas autoridades competentes, para a entrada em operação, as acionistas irão aportar na nova sociedade mais R$ 440 milhões, na proporção de suas participações. Não haverá aporte de ativos imobilizados dos sócios, informa a empresa. A operação foi aprovada pelo conselho de administração em 27 de agosto de 2021, e não está sujeita às regras contidas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.

Atualmente, a Vibra movimenta entre 6 bilhões e 6,5 bilhões de litros de etanol, em sua atividade de distribuição. Já a Copersucar é uma sociedade responsável por comercializar entre 4,5 bilhões e 5 bilhões de litros de etanol produzidos pelas usinas vinculadas à Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo.

Com a entrada em operação da jointe venture, a Copersucar passará a ser a responsável por adquirir o volume demandado pela Vibra, bem como por escoar a produção das usinas da Cooperativa.

“Com isto, entendemos que os volumes totais de comercialização esperados para a joint a tornarão a maior comercializadora de etanol do Brasil e uma das maiores do mundo”, afirma a empresa por meio de comunicado. “A ECE será livre para comprar etanol no mercado e não somente das usinas da cooperativa, bem como poderá vender etanol para outros clientes além da Vibra, incluindo outras distribuidoras, de modo a aumentar a sua capilaridade e abrangência no mercado de etanol. Além disso, a ECE passa a ser a responsável pelas operações de importação e exportação de etanol que hoje são realizadas pelas suas acionistas”, informa.

A formação da nova comercializadora de etanol deverá gerar ganhos de escala que viabilizarão maior competitividade e diversos tipos de sinergias nas operações, através de melhores controles operacionais, maior capacidade de carregos de estoque, monitoramento constante e visão ampla de todos os processos da cadeia em tempo real, entre outros.

“Esta iniciativa está alinhada à pauta ESG da Vibra, uma vez que essa comercializadora de etanol tem a ambição de desempenhar papel relevante no apoio à transição energética e à descarbonização da frota nacional de veículos leves”, diz a empresa.

A formalização da parceria e o fechamento da operação depende do cumprimento de condições usuais para transações desta natureza, incluindo a obtenção de autorização pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do credenciamento da ECE perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).