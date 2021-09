Lançado o programa Jovem Vereador Jataiense

Por Francisco Cabral

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 2, no plenário João Justino de Oliveira, a solenidade de lançamento programa Jovem Vereador Jataiense, que é parte do Programa da Cidadania da Câmara Municipal de Jataí. O objetivo da iniciativa é aumentar entre os estudantes o conhecimento sobre como funciona o poder legislativo e fortalecer a cidadania.

Além de diretores de escolas do ensino médio, participaram da cerimônia os vereadores Marina Silveira (presidente do legislativo e autora do projeto), Durval Júnior, Marcos Patrick e Carlinhos Canzi, procuradores jurídicos do parlamento e dirigentes da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), responsável pela execução do programa.

Para a presidente da Câmara, Marina Silveira, o programa representa a oportunidade para que os jovens jataienses possam não apenas conhecer melhor os meandros do legislativo, mas desenvolver o gosto pela política. “É importante para exercitar os estudantes do ensino médio um gênero textual muito importante na escola, em todos os anos, especialmente para o terceiro, para quem vai fazer Enem e Saeb. É fundamental para vivenciar as mesmas experiências que os vereadores vivenciam nesta casa. Os alunos terão projetos que poderão ser votados na Câmara e eventualmente sancionados pelo prefeito. Queremos formar políticos, discutir política, trazer de volta a formação política, desmistificar que a política não é importante: é ela que faz o país se mover, pois é impossível governar sem esse processo”, disse a parlamentar.

De acordo com o texto do projeto aprovado por unanimidade, os Jovens Vereadores Jataienses serão estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, devidamente matriculados. O exercício do mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá todos os anos, em data acordada pela mesa diretora, observada a rotina de trabalhos da casa.

A Egel será encarregada de implementar todos os procedimentos necessários para a divulgação, seleção, formação e realização da sessão do Jovem Vereador Jataiense. Giuliano Vilela, coordenador pedagógico da escola legislativa, apresentou aos dirigentes escolares os detalhes sobre o funcionamento da iniciativa.