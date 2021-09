Gênio Eurípedes diz: "Paredismo" político

Nos idos tempos de criança/Adolescente me lembro do salutar costume dos alunos e professores se atarefarem com temas cívicos na Semana da Pátria e culminar tudo num baita desfile na Avenida Goiás.

Também era costume da petizada tremular felizes bandeirinhas na avenida Joaquim Cândido com a chegada de autoridades.

Costume também em louvar a Semana Santa por inteiro...

Hoje os ares varonis e santos são outros com "paredismo" político e interpretação "moderna".

Porém, releva respeitar as atitudes cívicas de muita gente que ainda vibra com o pulsar da Pátria Independente e dos convívios da indispensável fé cristã.