Trecho da GO 184, sentido Raizen, pode ganhar Ciclovia

Marina: projeto cria a figura do jovem vereador

A Câmara aprovou projeto da vereadora Marina Silveira que institui a figura do Jovem Vereador Jataiense dentro do Programa da Cidadania. O objetivo é aumentar entre os estudantes o conhecimento sobre o poder legislativo e fortalecer a cidadania. Os jovens vereadores serão estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio do município. A Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel) será encarregada de implementar todos os procedimentos necessários para a divulgação, seleção, formação e realização da sessão do Jovem Vereador Jataiense. O lançamento do programa está previsto para esta quinta-feira, dia 2, às 14 horas, no plenário João Justino de Oliveira.

Mantelli e Genilson pedem projeto voltado às crianças em praça

Os vereadores Vicente Mantelli e Genilson Santos sugeriram à administração municipal a implantação do Espaço Inclusivo para Criança nas dependências da Praça Professor Maromba. “A intenção é otimizar o funcionamento de um espaço ocioso para os fins de políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar, vez que desde a sua inauguração a Praça da Maromba, como é conhecida, jamais contemplou suas finalidades”, assinalaram. “Nossa proposta consiste em oferecer às crianças de diferentes faixas etárias um espaço didático e que assista também as crianças portadoras de deficiência e mobilidade reduzida. Sugerimos um projeto amplo de paisagismo, construção de alambrados, adequação de quadra poliesportiva e implantação de espaços para atividades lúdicas e culturais.

Abimael reivindica Cras para o bairro Cidade Jardim II

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura a construção de um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) no bairro Cidade Jardim II. Ele lembra que o órgão é a porta de entrada da assistência social. “Por meio do Cras é possível promover a organização e a articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais”, afirmou. Entre as atribuições do órgão encontram-se: atendimento e acompanhamento familiar; atendimento direto e indireto do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; atividades envolvendo grupos de famílias da comunidade; cadastro, recadastro, atualização cadastral e desbloqueio do Cadastro Único para recebimento do Bolsa Família; registro no Cadastro Único para desconto na conta de energia, isenção da taxa de inscrição em concursos públicos e pedido de conversor digital; concessão de benefícios eventuais, como cesta básica, auxílio funeral, auxílio natalidade, com o intuito de superar vulnerabilidades temporárias; encaminhamento para o mercado de trabalho; encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos, conforme o caso e agendamento de perícia no INSS.

Adilson solicita ciclovia em trecho da GO-184

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao executivo a construção de uma ciclovia na GO-184, com início na rotatória do Caic, até a entrada da usina da Raízen. “O ciclismo é uma modalidade esportiva que faz bem tanto para o corpo quanto para a mente. Por ser um dos esportes mais completos, o número de adeptos tem aumentado significativamente nos dias de hoje. Tal solicitação se faz devido aos inúmeros pedidos dos ciclistas e entusiastas desse esporte, que trafegam todos os dias pela GO-184. A construção da ciclovia irá trazer uma maior segurança para eles, uma vez que se trata de uma rodovia com bastante tráfego de veículos, como caminhões, ônibus e outros”, ponderou.