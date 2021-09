Crise hídrica faz grandes empresas economizarem nosso recurso mais precioso, Água.

Redução está em sintonia com compromisso da Companhia e montante seria suficiente para encher 102 piscinas olímpicas

São Paulo, 31 de agosto de 2021 – A unidade de Mineiros, da BRF, participou ativamente da ação de engajamento interna “Campanha pela Redução do Consumo de Água”, e, entre todas as operações, registrou o melhor índice da Companhia, com economia de 112.382 milhões de litros em um mês - comparado ao mesmo período do ano anterior. O montante, suficiente para encher 102 piscinas olímpicas, contribuiu para a queda de 4% no total da BRF.

A gestão eficiente da água é uma das grandes frentes que a BRF trabalha e, ao assumir o compromisso de reduzir em 13% o indicador de consumo de água (m³/ton) até 2025, a Companhia vem atuando de forma permanente no engajamento de todos os colaboradores de suas unidades no mundo para que a meta estabelecida seja alcançada.

“A unidade de Mineiros seguiu os padrões de qualidade implementados pela Companhia e trabalhou para que as práticas diárias nas operações fossem aprimoradas, a fim de atingir uma redução significativa de água no período. Conseguimos engajar nossos colaboradores e alcançamos resultados consideráveis, o que nos faz acreditar que é possível produzir, sem desperdiçar, além de preservar os recursos naturais e o meio ambiente”, afirma Antônio Albuquerque, gerente da unidade de Mineiros.

A BRF segue padrões de qualidade rigorosos que garantem a conformidade com todos os regulamentos do Ministério da Agricultura sobre o consumo e qualidade de água nos processos. O monitoramento da captação de água é uma prática diária nas operações, bem como indicadores e índices que fornecem subsídios para uma tomada de decisão ágil, a fim de garantir o uso eficiente e o cumprimento dos requisitos legais em todas as operações. Para chegar a esses resultados, a BRF trabalha em três pilares específicos para atingir uma redução significativa de água: Gestão de Consumo, Reuso da Água e Parcerias.

Em Gestão de Consumo, é aplicada a automação e controle das medições do uso de água, feito um monitoramento de KPIs de consumo por processos e a implementação de diretrizes e padrões para gestão do recurso, além da promoção de treinamentos e sensibilização para seu uso de forma racional e cumprimento nas diretrizes. Na parte de Reuso da Água é realizada a definição e execução de projetos para aumentar seu reuso. Já em Parcerias, são desenvolvidas de novas tecnologias e estudos de viabilidade e técnica e regulatória para reuso de água.