Caiado: "Aumento da gasolina nunca foi culpa do Estado,

A alíquota atual em vigor é de 30% em Goiás. Governador diz que não pode haver alteração na receita sem compensação e que o Estado está com dívidas

“O aumento da gasolina nunca foi culpa do Estado, porque o reajuste é feito pela Petrobrás, seguindo o valor do dólar”, publicou Ronaldo Caiado (DEM) no Twitter na manhã desta segunda-feira (30).

O governador atribui o alto valor dos combustíveis em Goiás à política de preços da estatal de petróleo e reforça que o ICMS é o mesmo desde 2016.

Aumento da gasolina: “reajuste é feito pela petrobras e preço dos combustíveis vai continuar subindo”

A alíquota atual em vigor é de 30%.

Ainda no Twitter, Caiado apontou que a Petrobrás já subiu em mais de 51% os combustíveis no país. “Enquanto for assim, o preço vai subir”, salientou.

O governador ainda elencou dívida herdada de R$ 20 bilhões do governo passado e que teve que arcar, de imediato, com uma dívida de R$ 7 bilhões que incluía folha de pagamento atrasada e custeios básicos da máquina pública.

Renúncia de receita

Legislação impede alteração sem compensação, afirma Caiado

Caiado citou ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal que, segundo ele, impede qualquer alteração na receita ou despesa sem a devida compensação. “Como Goiás, um Estado afogado em dívidas e empréstimos da gestão anterior, justificaria uma redução?”, indagou.

“O ICMS é um imposto importantíssimo para muitas das 246 prefeituras do Estado. O repasse de 25% é feito mês a mês para ser utilizado na Educação, Saúde e Serviços”, arrematou.

Fonte: Mais Goiás