Mercado do trigo em debate

O encontro virtual é uma iniciativa ABIMAPI e SIMABESP e será realizado na quarta-feira (01)

Nesta quarta-feira (01), das 09h às 12h, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), em parceria com o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado de São Paulo (SIMABESP), realizarão o Webinar "Manhã do Trigo".

Na oportunidade, será retratado a importância econômica, social e ambiental do trigo com informações valiosas sobre as mudanças que estão acontecendo no setor e as novas oportunidades de consumo do grão no Brasil e no mundo.

De acordo com Cláudio Zanão, presidente-executivo da ABIMAPI e SIMABESP, a iniciativa é um meio de auxiliar aos participantes que fazem parte do setor na tomada de decisão com soluções para problemas que estão enfrentando, ou de melhorias no processo de manuseio do trigo para seus produtos. "O trigo é a matéria=prima principal na produção dos alimentos presentes nas categorias que representamos. Eventos como este ajudam os empresários a terem uma visão de como as próximas safras podem se comportar, lidar com a variação cambial e a terem insights de como aumentarem a competitividade, eficiência e produtividade , explica Zanão.

A programação será dividida em dois blocos. O 1º abordará "Mercado", recebendo o analista de mercado de commodities agrícolas, na Safras & Mercado, Élcio Bento, com a palestra "Dinâmica de formação de preços e tendências para o mercado 2021/22", abordando as variáveis na formação de preços do trigo e comportamento do mercado a partir do cenário global.

O 2º bloco debaterá a "Segurança de produtos derivados do trigo". Juliane Dias Gonçalves, Engenheira de Alimentos e Especialista em Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos, fundadora da Flavor Foods, abrirá o painel apresentando "Gestão das especificações e segurança de produtos derivados do trigo", com informações de como identificar os contaminantes na fase de pós-colheita de trigo e indicar metodologias para monitoramento e controle, baseadas em boas práticas.

Em seguida, Gina Maria Bueno Quirino Cardozo, Pesquisadora Científica, Coordenadora do Laboratório de Microscopia e Vice-diretora do LAFISE (Laboratório de Análises Físicas, Sensoriais e Estatística) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), destacará "Insetos praga, danos em embalagens causados por insetos e RDC 14/2014" com as principais pragas que afetam a produção; conceitos importantes, para o entendimento da legislação estabelecidos para os limites da RDC14.

Logo após, Sérgio Gonçalves Diretor Industrial da Vilma Alimentos, debaterá "Como a indústria pode controlar o DON da farinha integral" e como a redução tem impacto para todos os elos da cadeia produtiva.

Para fechar o evento, receberemos Jorge Lemainski, engenheiro agrônomo e chefe geral da Embrapa Trigo, ministrando a palestra "Agrotóxicos no campo e seus reflexos no cultivo do trigo", com informações sobre a produção do cereal de inverno e culturas associadas que impactam na economia.

As inscrições podem ser realizadas pelo s i te da ABIMAPI; lá você também encontrará a programação completa do evento. Os encontros também serão veiculados ao vivo pelo canal do Youtu b e da associação, ABIMAPI Brasil.

Sobre a ABIMAPI

Uma das maiores associações alimentícias do País, a ABIMAPI representa mais de 110 empresas que detêm cerca de 80% do setor e geram mais de 100 mil empregos diretos. Só no Brasil, responde por um terço do consumo de farinha de trigo. Sua missão é fortalecer e consolidar as categorias de biscoito, macarrão, pão e bolo industrializados nos cenários nacional e internacional. Em parceira com a Apex-Brasil, desenvolve o projeto setorial para fomento da exportação, formado por 38 empresas brasileiras que anualmente exportam para mais de 80 países.