Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval pede recapeamento da Rua Joaquim Tomás Honorato

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura o recapeamento de toda a extensão da Rua Joaquim Tomás Honorato, da Vila Fátima ao Jardim Rio Claro. A via encontra-se com fissuras e buracos. “A malha asfáltica aplicada já não atende ao que se objetiva, pois está com diversos buracos e fissuras. O simples remendo não será suficiente para que se cumpra o aumento da vida útil do asfalto e, consequentemente, para cessar de forma definitiva os impasses enfrentados pelos moradores”, disse ele.

Marcos Patrick solicita reforma do Cmei Recanto Feliz

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal reforma geral e ampliação do Cmei Recanto Feliz, no Conjunto Estrela Dalva. Piso e pintura estão comprometidos, e professores e alunos não contam com refeitório apropriado. “Há premente necessidade de ampliação de suas estruturas físicas para outras instalações de dependências necessárias, informando-se que ao lado da escola existe uma área do município que comporta a mencionada ampliação da unidade”, declarou o parlamentar.

Genilson reivindica cobertura em acesso a escolas

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a cobertura na extensão de acesso do portão principal até a entrada das escolas municipais Deputado Manoel da Costa Lima, Professor Luziano Dias de Freitas, Irmã Scheilla e Professor Geraldo Venério de Carvalho, bem como a cobertura da área de acesso as suas quadras poliesportivas. O parlamentar também solicitou a cobertura de acesso entre a cozinha e a sala dos professores na Escola Municipal Irmã Scheilla e a cobertura da área de acesso à quadra poliesportiva que lá será construída.

Deuzair quer recuperação da pista em torno do lago Bonsucesso

O vereador Deuzair Parente requereu ao executivo o recapeamento da orla do lago Bonsucesso. O objetivo, além de melhorar as condições de tráfego, é zelar pela beleza daquele ponto turístico. “É inquestionável a necessidade e urgência no recapeamento, com o intuito de zelar por um local bonito e agradável para se viver, promover segurança aos condutores de veículos e pedestres e ainda aos turistas que visitam a região”, pontificou.