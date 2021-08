Legislativo Jataiense em trabalho intenso

Carlinhos defende parceria no apoio a jovens gestantes carentes

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à prefeitura adesão ao programa Meninas de Luz, criado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). “Sabemos que existem inúmeras gestantes em situação de extrema vulnerabilidade social em todos os cantos do nosso município, as quais são desprovidas de orientações e condições financeiras para adquirir enxovais aos seus bebês”, informou. “Diante dessa triste realidade que assola não só o nosso município, mas todo o Estado de Goiás, a OVG criou o programa Meninas de Luz, que oferece amparo a gestantes em situação de vulnerabilidade social, com idade até 21 anos. As adolescentes e jovens recebem apoio desde o pré-natal até o bebê completar um ano de vida. O acolhimento é feito por uma equipe multiprofissional, com acompanhamento na saúde, informações nutricionais, orientações sobre educação sexual, planejamento familiar e atendimento odontológico. Todas as ações são desenvolvidas para proporcionar conhecimento às jovens para que elas possam ter uma gestação mais saudável e tranquila e aprendam a cuidar do filho. A OVG também produz enxovais para bebês para doar às futuras mamães que não têm condições financeiras de adquirirem as primeiras roupinhas de seus filhos”.

Alessandra sugere redutores de velocidade na Alameda Flamboyant

A vereadora Alessandra do Adote requereu ao executivo providências visando solicitar estudos técnicos para a implantação de redutores de velocidade na Alameda Flamboyant, no trecho entre as alamedas Santos Dumont e Caiapônia. “O objetivo é melhorar e controlar o fluxo de veículos naquela região. Além do mais, é uma reclamação diária por parte dos moradores do bairro, dentre outros que transitam com frequência naquela alameda. A instalação de um redutor de velocidade irá diminuir drasticamente as altas velocidades dos veículos que transitam nos referidos locais, evitando assim que acidentes graves ocorram ao longo dessa via. Lembrando que o redutor de velocidade vai dar mais segurança aos motoristas, pedestres e ciclistas que diariamente transitam na via. Ressalto que muitos animais são atropelados na avenida”.

Adilson pede corrimão para ponte sobre o córrego Jataí

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao executivo a instalação de corrimão ou grade de proteção na ponte sobre o córrego Jataí, na Rua Rui Barbosa, que liga as vilas Olavo e Três Marias ao Centro da cidade. A ponte se encontra com grade de proteção somente em um dos lados, aumentando o risco de acidentes para pedestres, principalmente em decorrência do fluxo intenso de automóveis naquele trecho.

Abimael requer adesão ao programa Goiás Social

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal que realize parceria com a OVG para implantação do programa Goiás Social em Jataí, com foco na ação de reforma de moradia. “A pandemia tem colocado pressão ainda maior sobre a vida de pessoas já vulnerabilizadas socialmente”, ponderou. “A alta no desemprego e no preço dos alimentos faz com que comer todos os dias seja um desafio para milhões de brasileiros. Por meio das ações do Goiás Social é possível atender as desproteções sociais e a população mais carente, uma vez que o projeto visa contemplar, reformas de moradias, cursos de alfabetização para adultos e de qualificação e capacitação profissional. O foco da parceria é promover pequenas reformas em moradias de pessoas em vulnerabilidade social. As melhorias podem incluir a aplicação de reboco e pintura, recuperação de telhado, troca de esquadrias e instalações sanitárias, a partir da necessidade de cada moradia. No município de Jataí existe uma grande demanda de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que necessitam de ações sociais como o programa, para que seja assim possível realizar a requalificação das casas, a fim de garantir maior conforto, dignidade e salubridade ao cidadão jataiense”.