Jataí tem investimento no Juris Agro

Escritório de advocacia de Jataí-GO lança sua nova marca, com foco no agronegócio e expansão nacional.

É notório o crescimento do AGRO em nosso país e também notadamente fazendo da região Sudoeste de Goiás um dos maiores polos de produção agrícolas do Brasil, uma vez crescendo alguns problemas também são latentes como em qualquer outra atividade empresarial, sejam eles grandes ou pequenos, é por tudo isso que Barbosa & Souza Neto Advogados Associados lançam a plataforma de soluções voltada para o AGRO.

Com essa visão nasce um dos maiores escritórios especializados no AGRO NEGÓCIO buscando soluções, dando mais segurança aos operadores do agro de Norte a Sul e de Leste a Oeste.

Por Fernanda Gaiotto

O escritório Barbosa & Souza Neto Advogados Associados lança a sua nova marca, que apesar de possuir o mesmo propósito - busca pela JUSTIÇA – direciona seu foco experiente e especializado na vida do campo, no cotidiano dos PRODUTORES RURAIS e de todos aqueles que movimentam o AGRO em nosso Brasil.

Além de prevenir e resolver problemas dos empresários do agronegócio, a equipe visa ser o SOLO FORTE, FÉRTIL e SEGURO para a preservação e expansão dos negócios do setor.

Oferecendo soluções

A união dos sócios Dr. Jesuíno Barbosa Júnior, com seus mais de trinta anos de experiência, e do Dr. João Souza Neto, somada à equipe de profissionais competentes e preparados, oferece soluções rápidas e eficientes, além de proporcionar tranquilidade e segurança para as famílias, seu patrimônio e seu negócio.

Pequeno ou grande produtor

A visão é a de dirimir conflitos e estreitar relações para que toda empresa do setor AGRO, no Brasil, desenvolva a sua maior potência, de modo a vivermos em um país e um mundo cada vez mais abundantes. Isso envolve desde os pequenos produtores aos grandes, da semente, ao maquinário, das relações comercias nacionais e internacionais às relações com o mecanismo estatal, da lucratividade à proteção do patrimônio.

Atuação

O Brasil é reconhecido mundialmente pelo potencial produtivo da terra, mas poucos entendem tão a fundo tantos detalhes envolvidos: contratos, proteção de negócios, financiamento e custeio, aquisição de insumos, venda de produção, relações de trabalho, solução de dívidas, administração tributária, recuperação de crédito, questões ambientais, planejamento sucessório, seguro agrícola e patrimonial, títulos de crédito, dentre tantos outros.

O escritório tem em seu inventário casos e soluções emblemáticas, histórico de longa data, com parcerias e clientes de renome como o produtor goiano Antônio Gazarini.

O que leva uma marca a ir tão longe e a seguir se reinventando? Honestidade, ética, lealdade, excelência, humanidade, resultados.

Fica um convite dos sócios para os produtores rurais: sentar, tomar um bom café e falar sobre a vida e os negócios, seja no escritório ou no campo.