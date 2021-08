Senta que lá vem mais história - Um Pernambucano prefeito de Jataí

Em maio de 1925, Carvalhinho com aliados estavam no interior de sua loja quando a tropa de Morbeck deu início a um tiroteio que durou 35 horas. Carvalhinho que estava ali dentro com seus liderados, entre tantos tiros, conseguiu fugir.

EMPRESÁRIO, POLÍTICO DE EXPRESSÃO. COMO ESSE PERNAMBUCANO CHEGOU À PREFEITURA DE JATAÍ ?

Manoel Balbino de Carvalho vivia com a mãe na cidade baiana de Correntina, onde foi criado e se casou. Depois de dez anos e sem filho, a mulher o traiu. Chamou o amante em sua casa, e depois de um cafezinho e algumas palavras, atirou e matou o brinquedinho da esposa. Passado alguns dias se entregou à polícia. Veio o processo. Julgado, foi absolvido; matou em defesa da honra, foi o resultado do júri.

Desgostoso com o episódio decidiu sair dali. Vendeu seus bens, convidou alguns amigos e o grupo meio sem rumo foi parar em Mato Grosso, nas bandas do Rio das Garças, onde a fama corria haver ali diamante e carbonado. Acontece que na região diamantífera já havia um agrônomo, José Morbeck, ‘comandando’ mais de dez mil garimpeiros. Como era de se esperar, depois da amizade veio desentendimento entre os dois líderes, surgindo daí a página mais sangrenta da história de Mato Grosso.

O tempo passou e Morbeck se tornou intendente de Santa Rita do Araguaia, onde Balbino possuía um estabelecimento comercial. Diante desse quadro, o Governo do Estado nomeou Carvalhinho Delegado daquela cidade com o objetivo de cobrar imposto pelo comércio de diamantes, o que Morbeck não aceitava. Com isso, a guerra estava declarada. Em maio de 1925, Carvalhinho com aliados estavam no interior de sua loja quando a tropa de Morbeck deu início a um tiroteio que durou 35 horas. Carvalhinho que estava ali dentro com seus liderados, entre tantos tiros, conseguiu fugir e atravessar a nado o Rio Araguaia para o lado de Goiás.

Serenado o conflito, Manoel Balbino estava em sua casa em Jataí comemorando o aniversário de um de seus filhos, quando o Secretário de Segurança Pública de Goiás apareceu em sua porta com um mandado de prisão solicitado pelo governante de Mato Grosso. Balbino não se opôs e pediu que aguardasse. Daí a minutos desceram rumo à cadeia pública, de onde fora levado no dia seguinte, fortemente amarrado para Cuiabá em um caminhão. Nidinha, sua esposa, o acompanhou de automóvel levada pelo pai.

A imprensa de Cuiabá deu destaque na forma de a polícia conduzir o preso pelas ruas fortemente amarrado pelo pescoço.

Manoel Balbino de Carvalho permaneceu encarcerado por quase dois anos sob a acusação de ter destruído parte de linha telegráfica e por ter matado um policial da Força Pública de Mato Grosso. Depois de torturado, passado fome e sede na prisão, a esposa escreveu ao Presidente da República denunciado as violências. E nada. Sua defesa, após ações infrutíferas na Justiça naquela Capital, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal, onde conseguiu um habeas corpus e Carvalhinho foi libertado.

Livre dos processos, o Governador de Goiás Pedro Ludovico Teixeira, seu grande amigo que sempre o levava a hospedar-se no Palácio das Esmeraldas, o convidou para ser prefeito nomeado de Jataí, assumindo o cargo em 29-08-1931.

Há que dizer que o prefeito Manoel Balbino de Carvalho, um dos figurantes na galeria dos esquecidos, foi um dos administradores de Jataí que mais construiu no passado, inclusive com dinheiro de agiotas. Suas obras não existem mais. Administrações que vieram em seguida as demoliram e ocuparam as áreas com prédios públicos. Uma criatura polêmica, mas realizadora.