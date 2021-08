Sudeco destina mais de R$ 7 milhões para obras de infraestrutura

Brasília (DF), 25/08/21 – A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) fechou o primeiro semestre deste ano com o repasse de R$ 7,6 milhões, em recursos federais, destinados à viabilização de obras de infraestrutura para municípios dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, totalizando 36 projetos.

Os projetos foram celebrados com a Sudeco por meio de convênios, contemplando a realização de obras de pavimentação asfáltica, drenagem de água pluvial, além da construção e revitalização de feiras, pontes e mata burros.

Segundo o coordenador-geral de Execução de Programas e Desenvolvimento Regional da Sudeco, Raimundo Veloso, o objetivo dos projetos é aumentar a qualidade de vida da população, favorecendo os negócios locais e promovendo o desenvolvimento regional.

“Além de melhorar a qualidade de vida e de mobilidade dos munícipes, essas obras têm o objetivo de facilitar o escoamento da produção da agricultura familiar e do agronegócio na região. Em um momento de pandemia, a geração de empregos é também uma das políticas públicas mais importantes conquistadas por meio desses convênios”, ressaltou Veloso.

Para Mato Grosso foi repassado um total de R$ 5,2 milhões. Deste valor, R$ 5 milhões foram destinados a nove municípios que investirão em obras de pavimentação urbana, drenagem, construção de pontes e bueiros, além da construção de feiras livres e na revitalização do Mercado Varejista do Porto Antônio Moisés Nadaf, localizado no município de Cuiabá.

Outros municípios também foram contemplados, como Sinop, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nortelândia, São Pedro da Cipa, Araguainha, Ipiranga do Norte, Campinápolis, Juscimeira. Além disso, MT também recebeu a primeira parcela de R$ 239 mil para a implantação do Centro de Inovação e Tecnologia no estado. O projeto está avaliado em R$ 4,7 milhões.

Já Mato Grosso do Sul utilizará o recurso de R$ 1,1 milhão para iniciar as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos municípios de Alcinópolis e Porto Murtinho.

Além disso, cerca de 18 municípios de Goiás receberam um total de R$ 1,1 milhão, que será destinado à construção de feiras, pontes e mato burros. O recurso viabilizará também obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.

As cidades contempladas são Novo Gama, Abadiânia, Barro Alto, Jaraguá, Morrinhos, Turvelândia, Alexânia, Rio Verde, Formoso, Santo Antônio da Barra, entre outras.

O papel da Sudeco é promover o desenvolvimento regional, por meio de políticas públicas que impulsionem a melhoria da infraestrutura de municípios, proporcionando qualidade de vida à população local, bem como promover a geração de renda e emprego no Centro-Oeste.