Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Genilson reivindica proteção para servidores que trabalham sob o sol

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a distribuição de protetores ou bloqueadores solares aos servidores públicos municipais que trabalhem expostos à radiação solar direta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil. “Pessoas que trabalham expostas ao sol são as mais vulneráveis a desenvolver essa doença”, alertou o parlamentar.

Marcos Patrick pede calçamento para margem da Mata do Açude

O vereador Marcos Patrick requereu a construção de calçamento na margem da área da Mata do Açude, na Avenida Perimetral do Bosque, no bairro Mauro Bento. Ele lembra que a mata se tornou uma atração para jataienses e turistas, devido ao potencial ecológico, em uma região cuja população tem aumentado bastante. “Os moradores querem aquela área bem cuidada, digna para lazer”, afirmou. “Portanto, a edificação de calçada em toda extensão da margem da Mata do Açude é fundamental para fomentar o turismo e atender antigos anseios daquela população”.

Executivo deverá fornecer informações sobre obras em escolas

A Câmara aprovou projeto de lei dos vereadores Vicente Mantelli, Carlinhos Canzi, Deuzair Parente e Durval Júnior que garante transparência de informações sobre obras em unidades escolares no município. Segundo o texto, o executivo deverá manter em seu site informações atualizadas sobre obras de reforma, recuperação física e adaptação das unidades escolares da rede municipal de ensino, inclusive as que visam ao cumprimento de protocolos exigidos para garantir a segurança sanitária de profissionais da educação e da comunidade escolar, considerando as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Deverão constar as seguintes informações: nome da unidade escolar e respectiva diretoria; endereço; descrição das obras necessárias; empresa contratada responsável pela obra e respectivo CNPJ; valor da obra; valor do aditivo, se houver; data de início da obra; estágio atual da obra; data prevista para o término da obra; número do processo. A atualização de dados será feita, no mínimo, mensalmente, com livre acesso a toda população, sem necessidade de prévia solicitação ou cadastro. A matéria agora aguarda pela sanção do prefeito.

Marina pede placa com nome oficial de praça

A vereadora Marina Silveira requereu à prefeitura a substituição da placa que marcou a entrega da revitalização da praça localizada junto à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário por outra que contenha o nome oficial do logradouro, Praça Padre Brom. Quando foi realizada a entrega da revitalização do local, em 2012, a placa que marcou a ocasião deixou de conter o nome oficial com o qual a obra foi batizada. “Este requerimento visa corrigir um erro histórico, pois a denominação oficial daquela praça remete ao pioneirismo e às ações desenvolvidas pelo Padre Joaquim Cornélio Brom, que chegou a nossa região na parte final do século XIX, tornando-se o administrador do patrimônio da igreja”, relembrou. “As atividades do Padre Brom não se restringiram somente a assuntos religiosos, afinal, seu nome figura entre os administradores de Jataí, antes mesmo que o lugar alcançasse sua emancipação política administrativa”. 317