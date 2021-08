Última chamada para quem quer imigrar para Portugal

Webinar irá sanar dúvidas e auxiliar nos processos

O Parlamento Português optou por novas regras dentro do programa de visto permanente Golden Visa, que beneficia compradores de imóveis com valor a partir de € 500 mil, em troca da autorização de residência permanente. Essas mudanças impactam o cenário de imigração a partir de janeiro de 2022. Para sanar dúvidas e ajudar no trâmite de compra de imóveis, a Global Trust, consultoria especializada em investimentos imobiliários internacionais, vai ministrar uma webinar gratuita no dia 08 de setembro.

Uma das novas regras, inclui limitar as autorizações a cidades do interior, excluindo as cidades mais valorizadas. A partir de 2022, imóveis dentro das regiões de Lisboa, Porto, Algarve e demais áreas do litoral não serão mais elegíveis para a obtenção desse visto de residência. "Para brasileiros que querem realizar o sonho de ter residência em Lisboa ou Porto, o momento é agora. O processo inclui fases burocráticas que levam um certo tempo, e por isso, essa é a última chamada para quem quer investir em um imóvel nessas áreas", explica Cesar Damião, CEO da Global Trust,.

Esse é um dos tópicos que serão abordados no evento online realizado pelo grupo. Nos painéis, Cristianne Freudenfeld, Fabiano Penedo e Cesar Damião, vão dar dicas sobre todo o processo, planejamento para a compra, além de apresentar estatísticas que colocam Portugal no ranking de lugares que mais oferecem qualidade de vida e segurança.

De acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA), o número de brasileiros residentes em Portugal de forma oficial aumentou 22% em 2020, se relacionado ao ano anterior. Esse ano, a estimativa é de que o país contabilize 182 mil brasileiros imigrantes que correspondem a 2% da sua população, atingindo um novo recorde.

"O país é o terceiro mais seguro do mundo e tem o custo de vida mais baixo que outros países europeus. Esses pontos altos têm sido responsáveis por atrair investidores de todos os lugares do mundo. Portugal é hoje, uma grande estrela da Europa" finaliza Damião.