Durval pede revitalização de rotatória na Avenida Norte

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal a revitalização da rotatória da Avenida Norte, que dá acesso às ruas PS-29 e PS-12, no Portal do Sol. Segundo o parlamentar, o local necessita de plantação de grama, flores e implantação de postes de iluminação. “Aquele ponto, com sua baixa iluminação, tem aspecto desagradável e mato”, relatou. “A conservação e a implantação de melhorias em uma ‘simples rotatória’ agregam muito para a estética do município, pois são os pequenos detalhes que fazem com que pessoas se surpreendam, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores do setor, tendo em vista que o local será mais iluminado e com um melhor aspecto”.

Carlinhos alerta para estado dos brinquedos do Parque JK

O vereador Carlinhos Canzi solicitou ao executivo que sejam reparados ou substituídos os brinquedos do parque infantil localizado às margens do Lago JK. “Os equipamentos encontram-se bastante deteriorados, enferrujados e, em consequência, absolutamente inapropriados ao uso de crianças, causando riscos à segurança e até à saúde dos pequenos usuários”, advertiu.

Alessandra sugere redutores de velocidade na Avenida Santa Catarina

A vereadora Alessandra do Adote sugeriu à SMT a instalação de redutores de velocidade na Avenida Santa Catarina, que dá acesso aos bairros Jacutinga e Cidade Jardim I. O objetivo é melhorar e controlar o fluxo de veículos naquela região. “Além do mais, é uma reclamação diária por parte dos moradores dos bairros Jacutinga e Cidade Jardim I, dentre outros que transitam com frequência naquela avenida. A instalação de um redutor de velocidade irá diminuir drasticamente as altas velocidades dos veículos que trafegam nos referidos locais, evitando assim que acidentes graves ocorram ao longo daquela via. Lembrando que o redutor de velocidade vai dar mais segurança aos motoristas e pedestres que diariamente transitam pela avenida. Ressalto que muitos animais são atropelados no local”, informou ela.

Deuzair solicita quadra de areia para o Parque Brisas

O vereador Deuzair Parente reivindicou à prefeitura a construção de uma quadra de areia (para vôlei e futevôlei) e a colocação de bancos próximos ao parquinho infantil, no Parque Ecológico Eurípedes Assis Carvalho (também conhecido como Parque Brisas). “O local já possui o espaço necessário, próximo a uma quadra de vôlei já existente. Quanto aos bancos próximos ao parquinho infantil, se fazem necessários para que os pais possam se sentar para observar os filhos enquanto brincam”, justificou ele.