Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Mantelli sugere programa Banco de Leite Humano

O vereador Vicente Mantelli sugeriu ao executivo a criação do programa Banco de Leite Humano (BLH). Seria um centro especializado responsável pela promoção e incentivo ao aleitamento materno e execução de coleta, processamento e controle de qualidade de leite humano para posterior distribuição. A finalidade é incentivar, proteger e promover o aleitamento materno contribuindo para a diminuição dos índices de morbimortalidade infantil através de captação, orientações, execução dos processos de seleção, classificação, pasteurização e controle de qualidade e da distribuição do leite processado.

Abimael solicita área para Centro de Tradições Nordestinas

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a doação de uma área para a construção do Centro de Tradições Nordestinas (CTN). A intenção é criar um recanto de encontro da comunidade nordestina de Jataí, mantendo também o trabalho de preservação e valorização da cultura da região. “Com a construção do Centro de Tradições Nordestinas, é possível mudar o cenário de intenso preconceito e ignorância contra os migrantes nordestinos que residem em Jataí”, afirmou o parlamentar.

Adilson solicita quadra esportiva para a Vila Fátima

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura a construção de uma quadra de esportes na Avenida das Américas, na antiga Praça 28 de Julho, na Vila Fátima. “São vários os pedidos feitos pelos moradores daquele bairro e imediações, que aguardam por este benefício, que influenciaria na prática de atividades físicas e no lazer, além de valorizar aquela parte da cidade”, disse ele.

Marina sugere quadras esportivas no Conjunto Rio Claro I

A vereadora Marina Silveira propôs ao executivo a construção de quadras de esportes na praça do Conjunto Rio Claro I. O objetivo é garantir mais saúde e qualidade de vida à população. Ela sugere quadras para a prática de vôlei de areia e peteca. “Por se tratar de uma praça com extensão de área suficiente e de localidade privilegiada, os atletas e frequentadores viram naquele espaço a oportunidade de desenvolver práticas de esportes que têm sua diferenciação no condicionamento físico de seus praticantes; a caminhada é uma atividade física que contribui como fator redutor do diabetes e da pressão arterial elevada, reduzindo o sedentarismo e atuando sobre a melhora da qualidade de vida”, afirmou a parlamentar.