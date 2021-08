Diário da Câmara Municipal de Jataí

Marcos e Genilson pedem reforma de campos da Vila Sofia

Por Francisco Cabral

Os vereadores Marcos Patrick e Genilson Santos solicitaram à administração municipal a reforma dos campos de futebol e futebol soçaite localizados próximos à escola Diogo Lemes, na Vila Sofia. O campo de futebol, gramado, precisa de melhorias como a construção de arquibancadas para comportar a assistência dos jogos e os estudantes que ali praticam seus esportes, além de calçamento e limpeza das margens do campo, desde o início pela Rua 16, onde se verificam monturos de lixos, sujeira e mato, que serve de abrigo a marginais. Já o campo soçaite necessita de urgente reativação.

Durval pede adequação de projeto de quadra no Cidade Jardim I

O vereador Durval Júnior reivindicou ao executivo que realize a adequação no projeto da quadra que está sendo construída na Avenida João Otoni de Carvalho, no Cidade Jardim I. A quadra atenderá a Escola Municipal Zilah Amorim e os Cmeis da região. Mas o parlamentar alerta que no projeto não consta a construção de banheiros, tampouco a implantação de bebedouros para atender os futuros usuários do local. “Isso prejudicará os gestores das unidades de ensino, bem como as crianças e demais frequentadores do local”, afirmou ele. “É essencial que se tenha condições básicas para que sejam atendidas as necessidades pessoais. Seria inviável que, toda vez que os estudantes das unidades escolares fossem até a quadra para o momento de lazer e sentissem a necessidade de utilizar o banheiro ou até mesmo beber água, tenham que percorrer, pelo menos, um quarteirão”.

Deuzair: agências deverão instalar câmeras de segurança na parte externa

A Câmara aprovou projeto do vereador Deuzair Parente que altera a lei nº 3.083/2010, determinando que as instituições bancárias, financeiras, lotéricas, correspondentes bancários e demais estabelecimentos que tenham caixa eletrônico, banco 24 horas ou que possuam agências ou postos de atendimento deverão instalar e manter em funcionamento permanente câmeras de vídeo em sua área externa, na quantidade suficiente para abranger todo o seu entorno. “É comum nos noticiários explosões de agências, assaltos ocorridos, como, por exemplo, a famosa saidinha de banco nas proximidades dos estabelecimentos. Em virtude de serem locais onde a prestação de serviços envolve uma grande movimentação de valores, os mesmos são alvos de ações criminosas, colocando em risco a vida e integridade de seus usuários”, afirmou o autor da matéria. “A instalação de monitoramento nas áreas externas visa, sem sombra de dúvidas, coibir os assaltos nesses estabelecimentos que prestam serviços bancários e que recebem grande fluxo de pessoas/consumidores, aumentando assim a segurança da população”.