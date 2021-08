Clima impacta o agronegócio

Agosto 2021 - O ano de 2021 está sendo um desafio para os produtores rurais brasileiros. As intempéries tem transformado a dinâmica do setor agropecuário e é destaque neste ano safra. No Sudeste, onda de frio e geada trouxeram impacto para o café e cana-de-açúcar, duas importantes culturas.

No Paraná, por exemplo, 2º maior produtor de milho no Brasil, a colheita da segunda safra está atrasada. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o milho foi uma das culturas mais afetadas, com uma queda de produtividade estimada em 25,7%. A previsão é de que sejam colhidos 4.065 quilos por hectare somente na segunda safra do cereal. A produção total estimada pela Conab deve chegar a 86,7 milhões de toneladas, sendo 24,9 milhões de toneladas na primeira safra, 60,3 milhões de toneladas na segunda e 1,4 milhão de toneladas na terceira safra.

Com os prejuízos, as indústrias devem comprar o grão de outros países e estados do Brasil, o que há muito tempo não acontecia. No início da temporada, a expectativa era de que o Paraná colhesse 15 milhões de toneladas, volume que pode cair para 6,8 milhões de toneladas. Uma redução de 53% em relação à estimativa inicial.

Com menos milho nas lavouras, os preços subiram, mas os agricultores não estão conseguindo aproveitar o momento porque não têm grão para vender. Diante da redução da oferta, o Paraná, que normalmente vende milho para outros estados e países, terá que trazer o grão de fora.

A perspectiva do clima para a próxima safra é um dos temas do evento Mudança Climática e Sustentabilidade no Agronegócio, às 09h do dia 17 de Agosto. Entre os tópicos apresentados: os problemas que as mudanças climáticas podem acarretar a agricultura e pecuária, a situação atual dos fenômenos climáticos, como o La Niña, a pegada do carbono zero e como produzir de forma mais eficiente e sustentável.

O produtor Daniel Wolf irá apresentar as práticas de produção sustentáveis que trazem bons resultados para sua fazenda. A economista Claudine Pinheiro Machado irá trazer informações importantes sobre mudanças climáticas e o impacto nos contratos internacionais de milho e café. Gustavo Spadotti da Embrapa Territorial fala sobre o papel do Agro na preservação e o como o setor pode caminhar junto com a sustentabilidade e a advogada Samanta Pineda discursa sobre direito ambiental e como mitigar o impacto climático.

O Gerente de Desenvolvimento de Negócios na Jacto, Guilherme Panes, traz informações sobre Inovações em máquinas e ecossistemas digitais contribuindo para a Sustentabilidade. O meteorologista e doutor em agronomia da Climatempo, João Castro irá falar sobre os impactos que o clima causou nas principais culturas durante o ano e também sobre o que esperar para a próxima safra verão com a eminência de uma nova La Niña. Haverá um debate com a presença de Eduardo Assad, membro do comitê científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas sobre o cenário do 6º relatório de mudança climática do IPCC.