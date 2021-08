Tentou suicídio, não morreu, mas deformou por completo seu rosto

Ele não morreu, mas ficou com o seu rosto totalmente deformado. No dia 6 de janeiro de 2018, foi submetido a uma cirurgia de 25 horas para um transplante facial. Na operação, ele recebeu pele, tecido, ossos e dentes de um doador.

Seu doador compatível era William Fisher, um jovem de 23 anos, que havia se registrado como doador de órgãos na adolescência e sua mãe deu consentimento para o transplante. A causa da morte de Fisher não foi divulgada.

Dr. Rodriguez e toda a sua equipe foram responsáveis pela cirurgia tiveram o auxílio de tecnologias, como um guia de cirurgia modelado por computador tridimensional e guias de cortes impressos em 3D, também contou com exames de Capacidade Antioxidante Total (CAT) e sistemas de navegação para alcançar o alinhamento ideal entre a face de Underwood, os ossos do doador e a colocação correta de placas e parafusos.

A cirurgia foi um grande sucesso e 11 meses, depois Cameron ja esta recuperado, porém terá que tomar medicamentos para o resto da vida.

"Will Fisher e sua família fizeram um incrível sacrifício para me devolver o que eu perdera, nunca esquecerei. Também sou eternamente grato ao Dr. Rodriguez e sua equipe de transplante de rosto. Minha família e eu não poderíamos ter feito essa jornada sem eles. Esperamos que minha experiência inspire outras pessoas com ferimentos faciais graves a terem esperança, pois fui inspirado por outras pessoas que vieram antes de mim. A jornada não foi fácil, mas valeu a pena.” / Cameron Underwood