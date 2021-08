Senta que lá vem mais história

Por DC Mello

Quando casualmente me vi diante de um monte de papéis e documentos jogados no chão do porão do antigo prédio da Prefeitura na Av. Brasil, ao examinar alguns que me despertaram a atenção, não imaginava que me tornaria um “voluntário caçador de memórias”.

Em meio século de pacientes pesquisas, entre tantas e importantes descobertas, percebe-se que o jataiense não conhece o que fizeram nossos antepassados, porque a história de Jataí, cheia de vida e de luz, ainda está oculta naquele e noutros “antros do esquecimento”, se ainda não foram incinerados. É preciso fazer entender que o grande legado de um povo é sua cultura e o meio ambiente preservados. Se isso não prevalecer, forçosamente temos que ‘jogar a toalha’.

Pessoas que laboraram naqueles tempos tão difíceis, debaixo de tantos sóis para construir a independência de Jataí, muitos deles permanecem em um canto da memória, esquecidos e invisíveis para sempre. Esquecemos que aquela gente, mesmo tendo vivido e trabalhado com a arma do primitivismo, fizeram acontecer. Uma a uma vou mostrá-las aqui.